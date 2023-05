Zvládl zkoušku se slony, architekta stál život. Jak se stavěl slavný Brooklynský most

Stál životy desítek dělníků i architekta, který ho navrhl. Přešla přes něj dvacítka slonů najednou a na jeho pilířích žijí sokoli. Brooklynský most v New Yorku už stojí 130 let, slavnostně otevřen byl 24. května 1883. Připomeňte si příběh slavné stavby propojující Manhattan s Brooklynem.

