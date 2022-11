Video: Budoucnost je tady. Nový sebevražedný dron udivuje svými schopnostmi

V bojovém tempu se pohybuje ulicemi měst i uvnitř samotných budov. Ty dokáže díky umělé inteligenci podrobně skenovat a prohledávat. Najde ozbrojeného nepřítele a na příkaz operátora, ale i sám od sebe ho dokáže zlikvidovat. Izraelská společnosti Elbit Systems slibuje, že její dron Lanius kombinuje řadu technologií, které mohou přinést průlom při bojích ve městě.

Elbit Systems uvedla, že Lanius je určený pro operace na krátkou vzdálenost v městském prostředí. Může fungovat odděleně nebo být součástí celé robotické a autonomní bojové platformy Legion-X, kterou firma postupně vyvíjí. Jde o síť propojených bojových prostředků, která může koordinovat operace rozmanitých robotických systémů.

Malý dron Lanius může na místo mise dopravit transportní multikoptéra nebo ho může vypustit voják z ruky. Obratností a rychlostí se Lanius vyrovná závodním dronům. Dokáže manévrovat rychlostí až 20 m/s. Pohání ho malá lithiová baterie a let trvá 7 minut. Na splnění úkolu to stačí.

Lanius je vybaven GPS a technologiemi umělé inteligence s integrovaným modulem NVIDIA Jetson TX2, které umožňují navigaci k budově, její skenování s cílem identifikovat otvory pro proniknutí dovnitř.

V interiéru se umí vyhýbat objektům a po nalezení skupiny lidí Lanius podle výrobce dokáže určit, kdo je opravdu nepřítel a zda je ozbrojený. Poté ho případně dokáže zlikvidovat sebevražedným útokem, který na dálku potvrdí operátor. Když ale například v podzemí vypadává komunikace, zřejmě umí dron pracovat i autonomně.

Spojení různých funkcí do jednoho lehkého dronu, jako je Lanius, se zdá být převratnou změnou, pokud jde o poskytnutí nástrojů, které vojáci potřebují na moderním bojišti, píše o novince deník The Jerusalem Post. To podle něj znamená, že voják už nemusí nutně riskovat svůj život. Vyslání těchto bezpilotních letounů může snížit i počet obětí, kterými by se mohli stát i civilisté či zadržení rukojmí.