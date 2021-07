Izrael vyráží do boje s deltou. Seniorům začal nabízet třetí dávku Pfizeru

"Zavolejte hned svým rodičům a prarodičům a zajistěte, aby dostali třetí dávku," prohlásil ve čtvrtek izraelský premiér Naftali Bennett v televizi. Dodatečné vakcíny proti koronaviru budou k dispozici od neděle, v pátek tu svou dostal také nový izraelský prezident Isaac Herzog. Je mu 60 let, což je hranice, od které Izrael jako první na světě začal nabízet třetí dávku Pfizeru.

"Zkušenost ukazuje, že vakcíny jsou bezpečné," řekl Bennett. "Chrání před těžkou morbiditou a smrtí. A stejně jako vakcínu proti chřipce je i v tomto případě potřeba očkování čas od času obnovit," citoval premiéra izraelský list Haaretz. Země už dříve tuto možnost zpřístupnila pro obzvlášť zranitelné obyvatele - nemocné nebo velmi staré lidi.

Izrael se tím snaží zastavit šíření vysoce nakažlivé varianty delta, která vznikla nejspíš v Indii a v tuto chvíli se vyskytuje prakticky po celém světě. Jeden nakažený člověk ji průměrně předá dalším šesti lidem, přičemž původní virus na začátku pandemie nakazil v průměru dvě až tři další osoby.

Proto je delta také potenciálně víc smrtící. Nezpůsobuje nutně horší průběh nemoci covid-19, ale zasáhne víc lidí. Světová zdravotnická organizace (WHO) ji nazývá "nejrychlejší a nejschopnější" variantou koronaviru, která se zatím objevila.

Vakcíny jsou vůči ní účinné, včetně té od Pfizeru, kterou třetí dávka ještě posiluje. V případě dvou desítek lidí ve věku 65 až 85 let, kterým byla experimentálně podána, se množství protilátek zvýšilo jedenáctinásobně v porovnání se stavem po běžných dvou dávkách.

Dodatečná vakcína dokáže zvrátit i klesající obranyschopnost naočkovaného člověka, ke které dochází asi půl roku od druhé dávky. Obě zjištění vyplývají z předběžných a vědeckou komunitou zatím nepotvrzených dat, která ve středu zveřejnili farmaceuti z Pfizeru.

Látku, kterou americká firma vyvinula ve spolupráci s německým BioNTechem, používá k doočkování i Izrael. S plošnou vakcinací začal loni jako jeden z prvních států na světě, hodně zejména starších nebo jinak zranitelných lidí tam vakcínu dostalo už v prosinci a lednu.

Nyní má dvě dávky přes 60 procent populace, u lidí starších 40 let je to podle serveru Haaretz přes 80 procent. V Česku bylo k 25. červenci zcela naočkováno necelých 53 procent obyvatel, přičemž osmdesátiprocentní proočkovanost byla v tuzemsku dosažena u osob starších 60 let. Denně v Česku přibývá 100 až 300 nově nakažených, v devítimilionovém Izraeli to ale bylo v posledních dnech i přes dva tisíce.

Americké úřady i Světová zdravotnická organizace zatím trvají na tom, že třetí dávky v tuto chvíli nejsou potřeba, a neschválili je ani evropští regulátoři. Český premiér Andrej Babiš (ANO) se v úterý nechal slyšet, že o její potřebě pro ohrožené skupiny - seniory nebo ty s oslabenou imunitou - chce rozhodnout do konce léta. "Směřujeme k tomu, že pravděpodobně lidé po transplantacích nebo chroničtí pacienti nebo starší lidé by mohli být očkováni, ale není to rozhodnuto, tak si to ještě vyžádá nějaký čas," uvedl premiér.

Také izraelští experti nejsou zcela přesvědčeni, že třetí dávka je nezbytná. Nechtějí ale s rozhodnutím otálet.

"Pozorujeme dramatický pokles imunity a víme, že u starších lidí vakcíny reagují slaběji než u mladých," vysvětluje důvody ke znepokojení Galia Rahavová, expertka na infekční nemoci ze zdravotnického střediska Sheba nedaleko Tel Avivu. Třetí dávku už navíc v minulých týdnech dostaly asi čtyři tisíce osob s narušenou imunitou a lékaři u nich nepozorovali žádné závažné negativní účinky.

Video: Povinné očkování je šance zabránit katastrofě, míní Černý