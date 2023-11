Nevzpomínám si, opakovala Ivanka Trumpová u soudu. Otci hrozí stamilionová pokuta

Dcera bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka vypovídala před newyorským soudem v občanskoprávním procesu, v němž exprezident čelí obvinění z podvodných podnikatelských aktivit. Trumpovi a jeho firmě Trump Organization hrozí stamilionová pokuta a doživotní zákaz podnikání ve státě New York, informovala americká média.

Ivanka Trumpová se v rodinné firmě Trump Organization starala o zajišťování půjček a pojištění k dalším investicím, tedy o záležitosti, o kterých soud již rozhodl, že je Trump činil podvodně, když nadhodnocoval svůj majetek, aby v očích bank a pojišťoven působil věrohodněji.

Trumpová uvedla, že pro otcovu společnost nepracovala od ledna 2017. Při středečním slyšení vyšlo najevo, že Trumpová ve své době v Trump Organization osobně vyjednala půjčku 125 milionů dolarů (asi 2,8 miliardy korun) od Deutsche Bank ke koupi golfového resortu Doral nedaleko Miami, napsali reportéři stanice CNN ze soudní síně.

Za úvěr se musel v roce 2012 Trump osobně zaručit a jednou z podmínek poskytnutí půjčky bylo, že Trump bude každý rok udržovat likvidní prostředky v hodnotě 50 milionů dolarů (asi 1,15 miliardy korun) a že jeho majetek bude přesahovat 2,5 miliardy dolarů (asi 57 miliard korun). Státní zástupce Louis Solomon se snažil dokázat, že Trumpová osobně navrhla, že bance poskytne jako důkaz splnění podmínek finanční výkazy Trump Organization, tedy dokumenty, o nichž obžaloba tvrdí, že je Trump zfalšoval.

Trumpová popřela, že by věděla o tom, že z finančního výkazu v červnu 2011 vyplývalo, že celková hodnota jmění jejího otce byla 4,2 miliardy dolarů (asi 96,5 miliard korun), uvedla stanice CBS.

Podle CNN nicméně státní zástupce předložil soudu korespondenci mezi Trumpovou a bankéřkou Deutsche Bank Rosemary Vrablicovou, z níž vyplynulo, že banka původně chtěla půjčku opřít o Trumpovo jmění v hodnotě tří miliard dolarů, načež Trumpová navrhla dvě miliardy. Dvě a půl miliardy dolarů pak byly výsledným kompromisem. "Jsi nejlepší, Rosemary!" napsala podle NYT na konci výměny emailů Trumpová bankéřce.

"Nevzpomínám si" nebo "na to si nepamatuji" bylo podle médií nejčastější odpovědí Trumpové na dotazy ohledně dokumentů a e-mailů z roku 2011, kdy s Deutsche Bank jednala o půjčce pro golfový resort Doral. Z dokumentů předložených obžalobou také vyplývá, že Trumpová hrála roli ve financování nákupu nemovitosti, ze které se později stal Trumpův luxusní hotel ve Washingtonu, uvedl list The New York Times (NYT). Oproti svému otci, který vypovídal v pondělí, vystupovala podle něj Ivanka Trumpová před soudem klidněji.

Podváděli, rozhodl už soud

Soudce Arthur Engoron už dříve rozhodl, že Trump Organization podváděla banky a pojišťovny zveličováním svého majetku, a to podle prokuratury o asi dvě miliardy dolarů (téměř 46 miliard korun), což firmě umožnilo zbohatnout o asi 100 milionů dolarů (zhruba 2,3 miliardy korun). Nyní zbývá určit, zda Trump a jeho firma porušili newyorské zákony a případný trest. V procesu nefiguruje porota, verdikt je tak zcela na Engoronovi. Na rozdíl od jiných Trumpových kauz mu v této nehrozí trest odnětí svobody.

Kromě výše případného trestu soudce rozhodne o šesti dalších tvrzeních prokuratury v čele s newyorskou generální státní zástupkyní Letitiou Jamesovou, která se mimo jiné snaží prokázat, že Trump se dopustil pojišťovacího podvodu, falšoval obchodní záznamy a účetní závěrky a další delikty ve své podnikatelské činnosti připravoval.

Z Trumpovy rodiny je 42letá Ivanka čtvrtou a poslední osobou, kterou prokuratura předvolala; na rozdíl od svého otce a dvou bratrů je však pouze svědkyní, nikoli žalovanou. Na seznamu svědků obhajoby již nefiguruje, a zástupci státu měli tak ve středu poslední možnost ji v soudní síni pod přísahou vyslechnout.

"Bude se snažit (od Trump Organization) distancovat, z faktů však bohužel vyjde najevo, že vskutku byla velmi zainteresovaná," poznamenala před začátkem dnešního slyšení prokurátorka Jamesová.

Trump se ohradil

Proti předvolání své "skvělé a nádherné" dcery se v příspěvku na své síti Truth Social ostře ohradil Donald Trump. Jamesovou opět označil za "zkorumpovanou a rasistickou" a proces považuje za "vměšování do voleb". Trump své četné právní potíže opakovaně spojuje s údajnou snahou o diskreditaci své osoby před prezidentskými volbami v příštím roce, v nichž se chce ucházet o znovuzvolení.

Advokáti Ivanky Trumpové žádali, aby nemusela vypovídat pod přísahou, soudce Engoron dal nicméně za pravdu státnímu zastupitelství, podle kterého byla s Trump Organization "finančně i profesně" provázaná. "Společnost zařídila pojištění pro ni i její podnikání, stará se o zaměstnance její domácnosti i o účty na kreditní kartě, pronajímá jí byt a platí její právní výdaje," cituje list The Hill argumenty státního zastupitelství.

V pozdější fázi výpovědi Trupová popřela, že by něco věděla o nesrovnalostech v odhadované ceně luxusního bytu v rezidenčním mrakodrapu Trump Park Avenue v New Yorku. Trumpová měla podle CNN příležitost byt odkoupit za 8,5 milionu dolarů (asi 195 milionů korun), jeho hodnota však podle finančních výkazů byla 20,8 milionu dolarů (asi 478 milionů korun).

"Jak jsem uvedla už dříve, v jeho finančních výkazech jsem se nijak neangažovala, takže nemůžu říct, zda braly v potaz, že jsem uvažovala o nákupu, nebo ne," odpověděla Trumpová.