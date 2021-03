Itálie zablokovala vývoz vakcíny AstraZeneca do Austrálie, využila nová pravidla

Itálie zablokovala vývoz 250 000 dávek vakcíny proti covidu-19 od firmy AstraZeneca do Austrálie. Je to poprvé, co některý ze států Evropské unie využil nová pravidla, podle nichž lze omezit export očkovacích látek od výrobců, kteří nedodržují smlouvy. Informovala o tom agentura DPA.

Britsko-švédský výrobce AstraZeneca je s Evropskou unií ve sporu ohledně zpoždění nasmlouvaných dodávek vakcíny. Týkají se ho proto nová pravidla, která nastavila Evropská komise a která umožňují vývoz vakcín za takových okolností v krajním případě zablokovat. Itálie o tomto kroku informovala Brusel koncem minulého týdne, uvedl list Financial Times. Zadržené dávky budou nyní distribuovány v rámci EU, píší italská média. Firma AstraZeneca žádala svolení italské vlády k tomu, aby mohla vyvézt vakcíny vyrobené v Itálii, konkrétně v továrně v Anagni nedaleko Říma. To však nakonec nedostala a Evropská komise italskou vládu v jejím rozhodnutí podpořila, napsala agentura Reuters. Továrna v Anagni zajišťuje poslední fázi výroby vakcíny, při které se očkovací látka plní do jednotlivých lahviček. Zařízení vlastní americká společnost Catalent. Očekává se, že kromě vakcín od firmy AstraZeneca zařízení pomůže i s výrobou vakcíny od firmy Johnson & Johnson, která nyní v EU čeká na schválení. Evropská unie se možností zakázat vývoz vakcín vyrobených na území bloku brání proti nedodržování smluvních podmínek jednotlivými výrobci. Nejvyostřenější spor sedmadvacítka vede právě se společností AstraZeneca, jejíž vakcínu schválila evropská léková agentura k použití v lednu. Firma pak ale informovala o tom, že nebude schopná dodat unijním zemím tolik vakcín, kolik by podle smlouvy měla. Své závazky nedodrží v prvním čtvrtletí a nejspíš ani ve druhém. Koncem února vyšlo najevo, že ve druhém čtvrtletí firma do EU dodá jen 90 milionů dávek, slíbila přitom dvojnásobek. Nový italský premiér Mario Draghi na summitu unijních premiérů a prezidentů na konci února zpochybnil přístup EU ke firmám, které nedodržují své závazky; unie by podle něj měla postupovat daleko tvrději. Draghi se zároveň před přijetím úřadu v půlce února zavázal, že zrychlení očkovací kampaně v Itálii bude pro kabinet prioritou.