Íránští agenti plánovali únos novinářky z New Yorku. Kritizovala režim v Teheránu

Pandemie nemoci covid-19 přerušila živá hudební vystoupení, zájem hudebních fanoušků však neopadl. Výrazně vzrostl zvláště prodej vinylových desek, který dokonce překonal CD. Za prvních šest měsíců letošního roku se prodalo 19,2 milionu vinylových alb, zatímco CD se prodalo 18,9 milionu. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila analytická společnost MRC Data.

Vinyl se v posledních letech pomalu vrací na scénu. V roce 2020 ve Spojených státech podle údajů Svazu amerického nahrávacího průmyslu tržby z prodeje desek poprvé po 34 letech překonaly tržby z prodeje CD.

Trend rostoucího zájmu přitom pokračuje. Počet prodaných vinylových dlouhotrvajících (LP) desek stoupl za šest měsíců o 108 procent.

Nejprodávanějšími vinylovými hudebními alby za pololetí byly Evermore Taylor Swiftové, Fine Line Harryho Stylese, Good Kid M.A.A.D. City Kendricka Lamara a When We Fall Asleep, Where Do We Go?