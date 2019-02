Napětí ve výbušném regionu. V Kašmíru hrozí konflikt mezi zeměmi s jadernými zbraněmi

Indické stíhačky poprvé po konci války v roce 1971 zaútočily za vytyčenou hranicí v Kašmíru.

Podle indických úřadů šlo o "nevojenskou a preventivní akci". Úterní noční nálet nad Pákistánem kontrolovaným územím v Kašmíru podle některých zdrojů zabil až 300 lidí ve výcvikovém táboru džihádistů.

Pákistán o obětech mlčí. Nad indické území ale na oplátku vyslal stíhací letouny.

Napjaté vztahy Indie a Pákistánu se horší od bombového útoku před dvěma týdny, při kterém v Indii zemřelo 40 policistů. Výhrůžky, přelety stíhaček a útoky nabírají na intenzitě. Ve sporu o Kašmír jsou přitom země, které vlastní jaderné zbraně.

Indie obviňuje Pákistán z toho, že podporuje teroristy, kteří útočí na indickém území. Pákistán to odmítá. Úterní útok indických letounů byl prvním překročením hranice vytyčené po indicko-pákistánské válce v roce 1971. Ta rozdělila himálajské území při hranicích obou zemí na Indií a Pákistánem spravované části.

Samotné spory mezi oběma zeměmi ale sahají ještě hlouběji do minulosti. O bývalé knížectví Kašmír obě země bojovaly už po druhé světové válce, kdy Indie i Pákistán získaly nezávislost.

Na pákistánské straně Kašmíru operuje teroristická organizace JEM (Mohamedova armáda), jejímž cílem je vyhnat Indy z pohoří a ovládnout celý sporný region. Indický ministr zahraničí na tiskové konferenci v úterý prohlásil, že noční nálety mířily na jejich výcvikový tábor, zabily několik stovek džihádistů a jejich velitelů a zároveň nezranily jediného civilistu. Mluvčí pákistánské armády naproti tomu tvrdí, že o žádných obětech neví.

Tohle už nejsou jen výhrůžky

Ani jedna strana zároveň neuvedla, kde přesně se nachází cíl, na který indické stíhačky zaútočily. Britská stanice BBC upozorňuje, že není ani jasné, jestli Indie útočila na území spravované Pákistánem v Kašmíru, nebo přímo na pákistánském teritoriu.

Útok byl nicméně preventivní. Indické tajné služby měly údajně informace, že teroristé chystali další útoky na indické bezpečnostní jednotky v Kašmíru. "Tváří v tvář bezprostřednímu ohrožení je preventivní útok absolutně nutný," nechal se slyšet indický ministr zahraničí Vijay Gokhale.

Doposud ale Indie jen vyhrožovala. Stíhačky nad Pákistánem jsou prvním přímým útokem, i když ho indické úřady označují za "nevojenský". Konflikt tím rychle eskaloval. "Pákistán má právo na vhodnou reakci, má právo na sebeobranu," upozornil pákistánský ministr zahraničí.

Že napjatá situace v regionu eskaluje, upozorňuje i místní politický analytik Mosharraf Zaidi. "Pro Pákistán je to katastrofa. Co to asi o Pákistánu vypovídá, když země jako Indie může jen tak narušovat vzdušný prostor a říkat tomu operativní údery?" okomentoval situaci pro britský deník The Guardian.