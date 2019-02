Identita třetího útočníka na Sergeje Skripala odhalena: jde o důstojníka ruské GRU

Třetí útočník, který se v březnu 2018 pokusil ve Velké Británii otrávit bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala, se jmenuje Denis Vjačeslavovič Sergejev a je důstojníkem ruské vojenské tajné služby GRU. Jeho identitu odhalil český týdeník Respekt, skupina Bellingcat a ruský web The Insider.

Muž byl až dosud znám jen pod krycím jménem Sergej Fedotov. Sergejev alias Fedotov působí stejně jako další dva útočníci jako vysoce postavený důstojník ruské vojenské rozvědky GRU.

Svého bývalého kolegu Sergeje Skripala, vydaného na britské ostrovy v roce 2010 v rámci velké špionské výměny, se Sergejev pokusil loni v březnu zavraždit spolu s dalšími agenty Alexandrem Miškinem a Anatolijem Čepigou. Skupina do Velké Británie odcestovala s falešnými pasy, na Skripala zaútočili nervovým jedem novičok v jihoanglickém Salisbury.

Denis Vjačeslavovič Sergejev se narodil v malém kazašském městě Usharal nedaleko hranic s Čínou. Postupně stoupal v armádní hierarchii, navštěvoval také elitní Vojenskou diplomatickou akademii.

Stal se posléze agentem ruské vojenské rozvědky GRU a v posledních letech opakovaně cestoval do zahraničí, byl například na Blízkém východě, Ukrajině nebo Tádžikistánu. V roce 2014 na osm dní navštívil také Českou republiku.

Do Prahy přicestoval spolu s Miškinem, při návštěvě spali v hotelu v centru města, zjistil Respekt, Bellingcat a The Insider po čtyřměsíční investigativní práci. Co přesně agenti GRU v Praze dělali, není jasné.

Sedmašedesátiletý Sergej Skripal také pracoval v GRU, v devadesátých letech vedl její personální oddělení. V roce 1995 začal spolupracovat s britskou zpravodajskou službou MI6. O 9 let později byl zatčen a soud ho poslal na 13 let do vězení.

Na svobodu se dostal až po výměně za deset ruských špionů zatčených v USA. Skupina tří útočníků se Skripala a jeho dceru Juliji pokusila otrávit loni v březnu. Kreml dlouhodobě odmítá, že by na útoku na Skripalovy mělo nějaký podíl.

Video: Ruský prezident Vladimir Putin hovoří o Sergeji Skripalovi