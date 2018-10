Hurikán Michael zesílil na třetí stupeň, večer udeří na jih USA

Hurikánová výstraha se týká území s 3,7 miliony obyvatel ve třech amerických státech.

Miami - Už na třetí stupeň z pěti zesílil hurikán Michael, který v noci na čtvrtek zasáhne jih Spojených států.

Bouři podle posledního hlášení amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) provází vítr o rychlosti 195 kilometrů v hodině, v nárazech je síla větru až 240 kilometrů za hodinu. Očekává se, že Michael ještě zesílí, než dorazí k severnímu pobřeží Mexického zálivu, napsal web televize CNN.

Hurikán se nejspíše dostane nad americkou pevninu u města Panama City na severozápadě Floridy, načež by měl nabrat severovýchodní kurz a postupně slábnout.

Hurikánová výstraha se týká území s 3,7 miliony obyvatel ve třech amerických státech. Výzvy k evakuaci se podle Jeffa Byarda z amerického úřadu pro krizové situace (FEMA) týkají na 500 000 obyvatel floridských oblastí zvaných Panhandle (rukojeť pánve) a Big Bend (velký ohyb).

Části tohoto území leží na úrovni hladiny moře nebo jen několik metrů nad ní a vzedmutí oceánu by zde tak mohlo být velmi citelné. Úřady varují, že s příchodem hurikánu se očekává vlna vysoká až čtyři metry. V krátké době má místy spadnout až 30 centimetrů srážek.

"Hurikán Michael bude podle předpovědí nejničivější bouří, jaká floridskou Panhandle zasáhla za poslední desetiletí," citovala CNN guvernéra Floridy Ricka Scotta. Agentura Reuters uvedla, že už nyní způsobuje bouře rozsáhlé výpadky v těžbě ropy a zemního plynu v Mexickém zálivu.

Přívalové deště by měl Michael přinést také do států Alabama a Georgia, následně i do Jižní a Severní Karolíny, které se stále vzpamatovávají z následků hurikánu a bouře Florence. Vítr, déšť a následné záplavy si v září na jihovýchodě USA vyžádaly přes 40 obětí.