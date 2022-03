Hrdina z Hadího ostrova dostal metál: Kdo je muž, který uzemnil posádku ruské lodi

Ukrajinský obránce Hadího ostrova Roman Hrybov, který vulgárně uzemnil posádku ruské válečné lodi, přijal vyznamenání za zásluhy. Slova jednatřicetiletého pohraničníka se stala symbolem statečného odporu Ukrajinců proti vojenské agresi Kremlu.

Na Hadí ostrov nedaleko Oděsy zaútočila ruská válečná loď hned první den invaze. Na výzvu, aby se jeho ostraha vzdala, jinak začne ruské bombardování, Hrybov odpověděl větou: "Ruská válečná lodi, jdi do p*dele!" Několik dní se ukrajinská vláda domnívala, že všech třináct obránců ostrova zemřelo.

Myslela si to i jeho matka Tetjana Rudolfivnová i lidé v jeho rodném městě Zolotonoša v Čerkaské oblasti. Hrybova poznali po hlasu na nahrávce, která obletěla svět. Samotnou ji slova jejího syna nepřekvapila. "Nikdy se nikomu nepodřídil," uvedla pro lvovský deník Vysoky Zamok. "Byla to výzva k boji proti okupantům. Povzbudilo to celý svět," okomentovala synovu slavnou větu Rudolfivnová.

Roman Hrybov se pro Ukrajince stal hrdinou. Vzkaz ruské válečné lodi bývá dodnes k vidění na transparentech na protiválečných demonstracích po celém světě. Inspirovala i vznik speciální ukrajinské poštovní známky, připomněl britský deník The Guardian.

Nedlouho po incidentu na Hadím ostrově se ukázalo, že část pohraničníků přežila a Rusové je drží v zajetí. Mezi nimi byl i Hrybov, který v dětství podle své matky rád tančil a zpíval. Později se stal DJ, vystudoval odborné lyceum a před čtyřmi lety se přidal k ukrajinské armádě. Na svobodu se dostal 25. března při první výměně zajatců od začátku invaze.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upřesnil, že část pohraničníků při obsazování Hadího ostrova zemřela. Zbývající se Kyjevu podařilo vyměnit za zajaté ruské vojáky. "S tímto návrhem přišlo Rusko. Vyměnili jsme je bez zaváhání. Ti, kteří zemřeli, jsou hrdinové," citoval Zelenského list The Guardian.

🇺🇦 Укрпошта оголосила переможця народного голосування за ескіз для поштової марки «Русский военный корабль, иди на#уй!»

⠀

За роботу українського художника Boris Groh проголосувало понад 1700 людей.

⠀

Після друку усі охочі зможуть відправити марку тому, кому потрібно 😏 pic.twitter.com/NBukIFyR2h — Ukrinform (@UKRINFORM) March 11, 2022

Po návratu domů Hrybov z rukou šéfa správy Čerkaské oblasti Ihora Taburece přijal medaili za zásluhy. "Navzdory mučení, kterým musel projít, navzdory špatnému zacházení a psychickému tlaku byl silný a bude příkladem pro Ukrajince a pro čerkaský region. Je příkladem silného ukrajinského ducha, díky kterému vyhrajeme," prohlásil Taburec.

Při ceremoniálu vojákovi řekl, že si ocenění opravdu zaslouží. "Vždy zde budete vítán. Ceníme si vás, stejně jako dalších obránců vlasti. S radostí vám medaili předávám," dodal Taburec. Na sociální síti Telegram Hrybova označil za "legendárního vojáka". "Chtěl bych poděkovat ukrajinskému lidu za podporu. Cítíme ji a inspiruje nás. Pravda a síla jsou s námi. Společně zvítězíme. Sláva Ukrajině," reagoval Hrybov.

