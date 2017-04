Německá policie pronásledovala řidiče až do Horšovského Týna. Dopadla ho po 30 kilometrech

před 3 minutami

Zhruba 30 kilometrů ujížděl 47letý řidič německé policii po té, co se nedaleko bavorského pohraničního městečka Furth im Wald odmítl podrobit rutinní silniční kontrole. Divoká policejní honička skončila až nedaleko Horšovského Týna na západě Čech, kde muž po nezdařeném manévru skončil s autem v poli. Následně se přišlo na to, že muže minulý měsíc soud poslal na jeden a půl roku do vězení za podvod. Do výkonu trestu ale nenastoupil. Navíc už několik let nevlastní řidičský průkaz.

Mnichov - Až nedaleko Horšovského Týna na západě Čech skončila divoká honička německé policie s 47letým řidičem, který se odmítl podrobit nedaleko bavorského pohraničního městečka Furth im Wald rutinní silniční kontrole. Nakonec se ukázalo, že za volantem seděl hledaný zločinec, informoval v úterý s odvoláním na policii deník Die Welt.

Německá policie pronásledovala auto, jehož řidič se v pátek odmítl podrobit silniční kontrole, zhruba 30 kilometrů. Policejnímu vozu pronásledovaný řidič vytrvale bránil v předjetí a ohrozil přitom několik dalších aut.

Poté, co přejel státní hranici, pokusili se ho němečtí policisté s českými kolegy zastavit i pomocí zátaras. Sedmačtyřicetiletého muže se ale podařilo zadržet až poté, co u Horšovského Týna po nezdařeném manévru skončil s autem v poli. Řidič se ještě snažil simulovat srdeční obtíže, přivolaná záchranka ale odhalila, že zdravotní problémy jen předstírá.

Policisté následně zjistili, že před nimi muž prchal zřejmě kvůli tomu, že na něj byl vydán zatykač. Minulý měsíc jej totiž soud poslal na jeden a půl roku do vězení za podvod. Do výkonu trestu se ale odsouzený nenastoupil. Několik let už navíc nevlastní řidičský průkaz.

Pronásledování podezřelých na druhé straně hranice umožňují policistům vzájemné dohody mezi Berlínem a Prahou. Od loňského roku mohou navíc na základě nové smlouvy o policejní spolupráci také zakročit až deset kilometrů za společnou hranicí v případě ohrožení života nebo zdraví.