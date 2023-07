Hlavně klid. Město Rhodos funguje úplně normálně, líčí Češka pobyt na hořícím ostrově

Zatímco jih středomořského ostrova Rhodu sužují už přes týden požáry, sever s hlavním městem zapsaným na seznamu UNESCO zatím hlásí klid. Do tamních hotelů a restaurací proudí zástupy návštěvníků, kteří se požáry nenechali odradit. Situaci z místa pro Aktuálně.cz popsala Češka, která je tam momentálně na dovolené.

"Město funguje naprosto normálně. Kouř nevidíme ani necítíme, požár je od nás daleko," popsala Jana, která v hlavním městě Rhodu tráví dovolenou. Historické sídlo se zhruba 50 tisíci obyvateli leží v severní části ostrova, kam se požár nerozšířil. Jana si tak užívá moře a slunce jako při každé jiné dovolené. Zprávy ale sleduje a musela už přehodnotit plány, kam všude se podívá.

"Pohybujeme se pouze na severu ostrova. Od výletu na jih jsme museli vzhledem k událostem upustit," ohlásila z města, které patří k nejlépe zachovaným středověkým sídlům v Evropě. Historické jádro vybudoval rytířský Řád johanitů, předtím bylo byzantským i římským obchodním střediskem.

O aktuální situaci informuje Jana na svých facebookových stránkách. Místo rizikového jihu raději vyrazila na ostrůvek Symi severozápadně od Rhodu. "Symi, jak ostrov, tak městečko jsou úchvatné. Živé, veselé, barevné, plné lodí, lidí, stánků a obchodníků se vším možným," hlásila dovolenkový zážitek ve středu.

Právě od středy platí po celém Rhodu nouzový stav. V místech požáru zasahují hasiči s vrtulníky a letadly, turisté se musí evakuovat. Minulý týden, kdy hořet začalo, se stav nouze vztahoval jen na část ostrova. "Náš zastupitelský úřad zjišťuje od tamních orgánů, jak se přesně vyhlášení nouzového stavu dotkne opatření pro turisty," uvedl mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Klidnou atmosféru v hlavním městě potvrdil redakci Aktuálně.cz i britský turista Simon Emmett, který je na místě také na dovolené. "Místní obyvatelé nejsou příliš znepokojeni, požáry jsou více než 48 kilometrů daleko. Obávají se ale, že sem turisté kvůli ohni přestanou jezdit, což by mohlo mít fatální dopad na jejich podnikání," popsal.

Zkušenosti obou turistů odpovídají informacím od cestovních kanceláří, které severní část ostrova s hlavním městem považují za bezpečnou. "Hromadná doprava jezdí, taxíky čile kmitají ulicemi. Běžný správně rušný život řeckého města uprostřed léta," píše deník MF Dnes, který má na místě reportéra.

Požáry na ostrově v Egejském moři hoří už devátým dnem. Oheň navíc zachvátil i další části Řecka, turisté se evakuují z ostrova Korfu, výstraha platí i na Krétě. Kvůli vedru je v Athénách uzavřena Akropole. Na Rhodu je ale situace nejhorší. Boj s ohněm se tu soustředí na oblasti Malona, Vatio a Gennadi, objevují se stále nová ohniska požáru.

Ministerstvo zahraničních věcí už vypravilo pro Čechy do rizikových oblastí zvláštní lety. Vrátilo se jimi 800 lidí, další Češi naopak do míst přilétají. Redakce Aktuálně.cz s několika turisty mluvila v úterý na pražském Letišti Václava Havla. Někteří chtěli zájezd zrušit, ale cestovní kancelář jim to neumožnila. Jiní situaci podrobně sledují a doufají, že jim opravdu nic nehrozí. Všichni oslovení měli zakoupenou dovolenou v severní části ostrova.

"Trošku pochybnosti máme, ale co nám zbývá. Riskli jsme to. Může se stát cokoliv, s rizikem počítáme. Snad to bude v pohodě. Když ne, tak ne," řekl u odbavení muž, který se představil jako Jan Ficaj.

Cestovní kanceláře k situaci přistupují různě. Podle Jiřiny Ekrt Jiruškové, mluvčí agentury Invia, která zájezdy kanceláří přeprodává, většina nabízí bezplatnou změnu. Dokonce i klientům, kteří se chystají do nezasažené části ostrova. Například třeba Exim Tours, která výměnu za jiný pobyt nabízí všem s odletem do 31. července. Zájezdy na jih ostrova mohou její zákazníci úplně zrušit.

Na Rhodu je nyní zhruba 4500 českých turistů. Ministerstvo zahraničí lidem radí necestovat pouze do oblastí zasažených požárem. Na celý ostrov se jeho doporučení nevztahuje. Seznam rizikových lokalit najdou cestující na webu ministerstva.