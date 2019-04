FBI prověřovala, zda Hitler na konci války neutekl do Argentiny. Případ pak odložila

Američtí vyšetřovatelé se zabývali podezřením, že nacistický vůdce Adolf Hitler na konci války uprchl v ponorce do Argentiny. Hitler spáchal 30. dubna 1945 v berlínském bunkru sebevraždu, po válce se nicméně objevilo mnoho spekulací, že se hlavnímu válečnému zločinci podařilo utéct.

Vyplývá to z odtajněných informací, které byly v těchto dnech zveřejněny na webu Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Čtyři stránky dokumentů jsou datovány 21. zářím 1945. FBI se podle nich zabýval informací o Hitlerově útěku v dopisech, které si vyměnil tehdejší šéf vyšetřovací ústředny Edgar Hoover se svými spolupracovníky. Informaci pak předali vojenské rozvědce USA.

Zhusta začerněný text vypovídá o podezření, že Hitler do Argentiny dorazil dva a půl týdne po pádu Berlína. Do Jižní Ameriky měly nacistického vůdce a padesátku jeho věrných dopravit dvě ponorky, na koních pak měla skupina odjet do andského předhůří. Informaci prý Američanům dodala osoba, která výměnou žádala záruky, že nebude deportována zpět do Argentiny.

Hitler na tom byl zdravotně špatně, trpěl prý astmatem a trápily ho vředy. Nalézt úkryt mu údajně pomáhalo šest argentinských úředníků.

FBI nakonec udání odložil, protože postrádal "podstatné informace", které by jeho pravdivost potvrzovaly. Ve zprávě vyšetřovatelů se uvádí, že "vzhledem k dosud získaným kusým informacím není možné dál vysledovat Hitlerův pobyt".