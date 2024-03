Česko se chová trapně, Putin je přítel. Podpora proruského Harabina na Slovensku sílí

Kandidát na slovenského prezidenta Štefan Harabin se uchází o nejvyšší post v zemi s programem, který by o 180 stupňů otočil zahraničněpolitickou orientaci Slovenska. Není to žádná politika mnoha "azimutů", ale jednoznačná orientace na východ, na Rusko.

Bývalý předseda slovenského Nejvyššího soudu a exministr spravedlnosti v předvolební kampani řekl, že jeho první zahraniční cesta by nevedla do Prahy, jak je zvykem, protože současná česká vláda podle něj podporuje ukrajinské fašisty. Místo toho by zamířil do Moskvy. Harabin chce vystoupit z NATO a žádá neutralitu Slovenska, garantovanou Ruskem.

"Český prezident a premiér se chovají trapně a otrocky přisluhují Spojeným státům," prohlásil šestašedesátiletý politik na předvolebním mítinku ve Zvolenu.

Loni se v Bratislavě zúčastnil demonstrace proti pomoci napadené Ukrajině, na které řekl, "že se brání Rusko a že válku mezi slovanskými národy vyvolali Anglosasové". "Slovenský národ byl několikrát nucen k tomu, aby se postavil proti Rusku, ale nakonec se Slováci vždy přidali k Rusku," uvedl. Moskva přitom na Ukrajině předloni v únoru bezdůvodně rozpoutala válku.

Jasnými favority na postup do druhého kola prezidentských voleb jsou Peter Pellegrini z vládní strany Hlas a bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok, který má názorově blízko k opozici. Oba se v pondělí poprvé střetli v televizní debatě a i mezi nimi se ukázala obrovská propast v názorech na Rusko a Ukrajinu. Korčok hájil podporu napadené zemi, Pellegrini mluvil o mírových jednáních.

Šéf strany Hlas i premiér Robert Fico (Směr-SD) jsou k další pomoci Kyjevu kritičtí, Harabin je však mnohem radikálnější. Pellegrini i Fico ruskou agresi vůči Ukrajině odsoudili, Harabin ji podpořil. "Udělal bych přesně to samé, co udělal Putin," napsal na Facebooku krátce po zahájení invaze. "Ruská federace postupovala v souladu s mezinárodním právem. Nemůže být agresorem," dodal v jiném příspěvku.

Rodák z Košic vystudoval práva a pracoval jako soudce ještě za bývalého režimu před rokem 1989, byl členem Komunistické strany Československa. Dnes se prezentuje jako zastánce konzervativních a rodinných hodnot a na sociálních sítích útočí na LGBT komunitu.

V roce 2019 kandidoval v prezidentských volbách jako lídr strany Vlast. Skončil třetí se ziskem přes 14 procent. Už tehdy na sebe upozornil hlavně výroky chválícími Moskvu a ruskou hlavu státu. "Rusko pod vedením Putina považuji za stabilizační a konsolidační prvek ve světové politice a bezpečnosti. Bez spolupráce s Ruskem není v Evropě možný dlouhodobý mír a prosperita," uvedl. Několikrát také zopakoval, že údajná ruská hrozba je výmyslem "sorošovců". Tedy těch, kteří podle něj podporují filantropa George Sorose.

Podle březnového průzkumu agentury Focus zveřejněného slovenským deníkem Sme by dalo Harabinovi hlas v prvním kole voleb 12,7 procenta oslovených. Předvolební šetření ukazují, že jeho podpora roste. Ještě na začátku roku měl ve většině průzkumů pod deset procent. V pondělí se navíc vzdal kandidatury předseda vládní strany Andrej Danko, jehož by volila tři procenta účastníků březnového šetření, a podpořil Harabina.

Na postup do druhého kola ale Harabin téměř jistě nedosáhne. Pellegrini má podle agentury Focus podporu přes 34 procent, Korčok 31 procent voličů. První kolo se koná tuto sobotu.

