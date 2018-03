Hackerský útok na německé vládní sítě byl zřejmě mnohem rozsáhlejší, akce mířila i na další země

před 3 hodinami

Zahraničním hackerům se podařilo nabourat do počítačových sítí spolkových ministerstev zahraničí a obrany. Útok možná trval celý rok a hackeři při něm odcizili i některá data.

Berlín - Hackerský útok na německou vládní síť byl zřejmě součástí celosvětové akce. Směřoval také do Skandinávie, Jižní Ameriky nebo postsovětských zemí, uvedla německá stanice NDR. Kolik států bylo celkem zasaženo, zatím není jasné.

Akce hackerů, z níž spolkové úřady podezřívají ruskou skupinu Snake, zasáhla v Německu vládní síť a dotkla se především ministerstva zahraničí. Zdejší ministerstvo vnitra sdělilo, že se útok podařilo izolovat a dostat pod kontrolu. Členové výboru Spolkového sněmu pro kontrolu tajných služeb ale ve čtvrtek uvedli, že útok stále pokračuje.

Hackerům se zřejmě podařilo dostat škodlivý program do jednoho z počítačů na síti už koncem roku 2016, v březnu loňského roku pak pronikli i do počítače na ministerstvu zahraničí. Software ale zůstal neaktivní až do letošního 15. ledna, kdy jím bylo zasaženo 17 počítačů v Německu.

Spolkové úřady nechaly útok pokračovat, i když ho odhalily, aby se dozvěděly více o tom, jak si hackeři počínají a co je jejich cílem. Těm se údajně podařilo zkopírovat malý počet dokumentů, z nichž se některé týkaly Ruska a východní Evropy.

Ve východní Evropě jsou podle všeho také některé země, kterých se útok týká. Má mezi nimi být Ukrajina nebo pobaltské země. Které přesně, ale zatím není s výjimkou Ukrajiny jasné.

Kreml jakoukoliv účast na útocích proti síti německé vlády popřel.