Dalších 26 lidí, převážně demonstrantů, utrpělo zranění při potyčkách s gruzínskou policií, která v noci na úterý rozháněla již pátou noc za sebou protesty proti rozhodnutí vládnoucí strany pozastavit do roku 2028 přístupová jednání s Evropskou unií. Oznámilo to ministerstvo zdravotnictví, podle kterého záchranáři přepravili do nemocnic 23 zraněných demonstrantů a tři policisty.

Ministerstvo podle serveru civil.ge uvedlo, že žádný ze zraněných není v ohrožení života. Studenti a pedagogové ve Tbilisi i dalších městech podle portálu pokračují ve stávce, úřady se podle agentury AFP chystají na další noc protestů. Během protestu, který trval až do úterního rána, policie zadržela 34 lidí, sdělilo novinářům gruzínské ministerstvo vnitra. To rovněž tvrdilo, že během potyček bylo zraněno 12 policistů, dodala agentura Interfax. Ministerstvo vnitra o den dříve informovalo o zadržení 224 demonstrantů od vypuknutí protestů. "Je to vzpoura celé země. Nikdy jsem neviděla tak rozsáhlé hnutí v gruzínských městech," řekla proevropská prezidentka Salome Zurabišviliová francouzské rozhlasové stanici France Inter. "Jsme svědky represí prováděných speciálními jednotkami, které se zdají být pod vlivem drog, o čemž svědčí jejich brutalita," usoudila. Situace v Gruzii se vyostřila po parlamentních volbách z konce října, které podle oficiálních výsledků vyhrála strana Gruzínský sen, vládnoucí Gruzii již od roku 2012. Nicméně opozice i západní země poukazují na to, že hlasování provázely značné nesrovnalosti. Opoziční strany výsledky neuznávají a jejich poslanci se odmítají ujmout mandátu. Opozice obviňuje vládu ze sbližování s Ruskem a ze zavádění ruských autoritářských pořádků v zakavkazské zemi. Novou vlnu protestů vládní strana spustila 28. listopadu rozhodnutím pozastavit do konce roku 2028 přístupová jednání s EU. Tisíce lidí vyšly do ulic Tbilisi i dalších měst. Vláda premiéra Irakliho Kobachidzeho odmítá jednat s opozicí, která požaduje vypsání nových voleb. Demonstranti se zasazují za EU a brojí proti Rusku. Dav pravidelně skanduje hesla proti Kremlu. "Nebuďte otroky Ruska," stálo na jednom z transparentů podle AFP. "Chceme svobodu, nechceme do Ruska," řekl agentuře jednadvacetiletý demonstrant Nika Magradze. "Chceme do Evropy!" dodala jeho přítelkyně Ani a ujistila, že je připravena protestovat "každý den". Gruzínci po celé zemi se podle prozápadní prezidentky Zurabišviliové bouří proti "ruskému loutkovému režimu". Hlava státu, která se úplně rozešla s vládou, má sice jen omezené pravomoci, ale je velice populární mezi demonstranty. Jejich hnutí je živelné a organizované přes sociální sítě, ale bez hlavního politického vůdce a skutečné struktury, poznamenala AFP. "Je to naše jediná šance," prohlásila o prezidentce třiačtyřicetiletá ekonomika Mariam, která před zasahujícími policisty utekla do kostela. Doufá, že hlava státu sjednotí opozici. Policisté mezitím použili vodní děla a slzný plyn, aby rozehnali dav, který odpovídal dělobuchy a petardami.