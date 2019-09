Greta Thunbergová dostala cenu Amnesty International, stejnou jako kdysi Havel

"Změny a politické kroky, které jsou k řešení krize zapotřebí, nyní zkrátka neexistují," uvedla šestnáctiletá dívka ve vystoupení na univerzitě. Doplnila, že všichni proto musí vyzývat osoby u moci, aby skutečně začaly konat.

Generální tajemník Amnesty International Kumi Naidoo uvedl, že cena nenáleží pouze Thunbergové, ale je určena všem mladým lidem, kteří už rok demonstrují. Také Švédka zdůraznila, že ocenění náleží milionům mladých lidí, kteří se minulý pátek zúčastnili stávek v rámci hnutí Pátky pro budoucnost.

To odstartovala ona sama v srpnu 2018, když se rozhodla každý den sedět před švédským parlamentem a vyžadovat po vládě snížení emisí.

Švédská aktivistka a studenti, kteří se jejím postojem inspirovali, se tak stali nositeli titulu, který Amnesty jako prvnímu udělila v roce 2003 někdejšímu československému a českému prezidentovi Václavu Havlovi. Oceněn byl například i bývalý jihoafrický prezident Nelson Mandela či barmská disidentka a vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij, které byl ovšem loni titul odebrán kvůli kampani barmské armády vůči menšině Rohingů.

Thunbergová v pondělí opět hovořila o destrukci planety, znečištění ovzduší a vody a ohrožení živočišných druhů. Zároveň také mluvila o pomalém, ale jistém oživení hnutí za záchranu klimatu. Svůj projev zakončila aktivisticky výzvou: "Uvidíme se na ulici!"

Po její řeči na pódium přišlo několik mladých amerických aktivistů. Sedmnáctiletý Jerome Foster II z Washingtonu shrnul své pocity do věty: "Už nás nemohou ignorovat."

"Udělali věci, které se nám nikdy nepovedly, přestože bojujeme desítky let," prohlásil šéf AI Naidoo. "Nezapomínejme, že středoškolští studenti hrají velmi důležitou roli ve vzdělávání svých rodičů." "Nedovolte Donaldu Trumpovi a (Jairu) Bolsonarovi, aby vás okradli o dětství," vzkázal pak mladým lidem.

Thunbergová bude úterý trávit den v Kongresu. Setká se s americkými zákonodárci, které vyzve k posílení činnosti na záchranu klimatu, hovořit bude mimo jiné se zástupci krizového štábu Senátu na ochranu klimatu.

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová se vydala z anglického přístavu Plymouth na plavbu přes Atlantik do New Yorku. | Video: Associated Press