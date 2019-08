Greta Thunbergová po dvoutýdenní plavbě dorazila do New Yorku. Čekali ji příznivci

Greta Thunbergová dorazila po dvou týdnech do New Yorku. | Foto: Reuters

Jachta Malizia 2 s šestnáctiletou švédskou aktivistkou za ochranu klimatu Gretou Thunbergovou na palubě po dvoutýdenní plavbě dnes odpoledne místního času zakotvila v newyorském přístavu na Manhattanu. Thunbergové na uvítanou vyplulo vstříc 17 plachetnice Organizace spojených národů (OSN), z nichž každá reprezentuje jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje.

"Děkuji všem, kteří nás na vodě přivítali," napsala švédská dívka na twitteru. Thunbergovou na cestě do přístavu doprovázely nejen plachetnice OSN, ale také další plavidla včetně lodí s novináři.

Thunbergová poslední míle plavby strávila na přídi, ze které také sledovala, jak jachta proplouvá kolem newyorských dominant včetně Verrazzanova mostu spojujícího Staten Island s Brooklynem, sochu Svobody či mrakodrapy Manhattanu.

Ještě před rozedněním místního času Thunbergová ohlásila, že na horizontu již vidí světla New Yorku. Po několika hodinách pak na twitteru informovala, že jachta zakotvila nedaleko Coney Islandu v New Yorku, odkud po vyřízení celních a imigračních formalit bude pokračovat do manhattanského přístavu North Cove Marina. Tam dorazila jen několik minut po čtvrté hodině místního času.

Na břeh, kde ji čekal dav příznivců, Greta vstoupila se svým známým transparentem s nápisem Školní stávka za klima. Thunbergová na tiskové konferenci v přístavu poděkovala všem, kdo ji přišli přivítat a všem, kteří ji v jejím klimatickém tažení podporují.

Ve Spojených státech školačka pronese 23. září projev na klimatickém summitu, který v sídle OSN v New Yorku na okraj Valného shromáždění pořádá generální tajemník OSN António Guterres.

OSN vyslala aktivistce na uvítanou 17 plachetnic, které reprezentují 17 cílů udržitelného rozvoje. Symboly těchto cílů byly zobrazeny na barevných plachtách každé z lodí. Vedle klimatických opatření patří mezi cíle udržitelného rozvoje také například konec chudoby a rovnoprávnost žen, připomněla agentura DPA.

Thunbergová dlouhodobě odmítá cestování letadlem kvůli vysokým emisím skleníkových plynů, jež letadla produkují. Vzhledem k tomu, že i zaoceánské lodě jsou velkými znečišťovateli životního prostředí, rozhodla se aktivistka nakonec pro plavbu na závodní jachtě Malizia 2. Tu pohání energie z obnovitelných zdrojů a podle Thunbergové za sebou loď nezanechává žádnou uhlíkovou stopu.

Vedle německého kapitána Borise Herrmanna Thunbergovou na dvoutýdenní plavbě doprovázel její otec Svante, dokumentarista Nathan Grossman a Pierre Casiraghi, vnuk zesnulého monackého knížete Rainiera III. a někdejší hollywoodské herečky a pozdější monacké kněžny Grace Kellyové. Posádka se vydala na cestu z jižní Anglie 14. srpna.

Kapitán Herrmann už dříve upozornil, že předností plavidla je rychlost, nikoli komfort, a že prostory lodi jsou velmi stísněné, což potvrzuje i jedna z fotografií na twitterovém účtu Thunbergové. Cestovatelé se navíc museli vypořádat s těžkými podmínkami, když projížděli Golfským proudem. Moře bylo neklidné a setkali se i s bouří.

Podle dřívějšího twitterového příspěvku se školačka na příjezd už velmi těšila. Dnes dopoledne SELČ pak na twitteru radostně ohlásila: "Země! Světla Long Islandu a New Yorku před námi!"