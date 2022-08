Rozloučení s Gorbačovem proběhne v sobotu. Není jisté, zda bude mít i státní pohřeb

O prázdninách zemřelo v Česku při dopravních nehodách zatím 82 lidí, což je podle policejních statistik nejméně obětí v samostatné historii republiky. Loni si červencové a srpnové nehody vyžádaly sto obětí, o rok dříve to bylo 98, doposud nejméně. V srpnu při dopravních nehodách v Česku zemřelo zatím 47 lidí, o osm méně než za celý loňský srpen. Za červenec evidují policejní statistiky 35 obětí, sdělil řekl ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Za letošní srpen je číslo předběžné, dodal.

Počet obětí za prvních osm měsíců roku je ale ve srovnání s loňským rokem stále vyšší. Za celý letošní rok si nehody vyžádaly zatím 306 obětí, loni zemřelo od začátku ledna do konce srpna o osm lidí méně. V srpnu bylo podle mluvčího mezi zemřelými 20 řidičů osobních vozidel, 11 motocyklistů, šest cyklistů, pět spolujezdců a tři chodci. Nejtragičtější nehody se staly 3. a 24. srpna, tehdy při každé zemřeli tři lidé.

Statistiky se ještě mohou změnit. Vyšetřování může ukázat například to, že skutečnou příčinou úmrtí nebyla dopravní nehoda, ale zdravotní potíže řidiče. Dodatečně se naopak do počtu obětí připočítávají ti, kteří zemřeli do 24 hodin po nehodě.