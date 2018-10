Globální oteplování není kachna, řekl Trump. O vlivu člověka na klima ale pochybuje

Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa udělali vědci ze změny klimatu obrovskou politickou agendu.

Washington - Americký prezident Donald Trump již nepokládá globální oteplování za kachnu, ale pochybuje o skutečném vlivu lidské činnosti na klimatické změny. Prohlásil to v rozhovoru s televizí CBS News, který stanice odvysílala v neděli večer místního času (v pondělí nad ránem SELČ). Šéf Bílého domu rovněž řekl, že vědci z celé věci udělali obrovskou politickou agendu.

"Nemyslím si, že je to kachna," řekl o klimatických změnách. Média v této souvislosti připomněla, že během volební kampaně Trump označil oteplování planety za mystifikaci a že po nástupu do prezidentské funkce se jasnému postoji vyhýbal.

"Nevím ale, zda je to dílem člověka. Řeknu to takhle. Nechci dávat biliony a biliony dolarů. Nechci ztratit miliony a miliony pracovních míst," uvedl s tím, že teploty se také dost dobře mohou vrátit na původní hodnoty. Jak by se to mohlo stát, neupřesnil.

Trump komentář o oteplování učinil jen týden poté, co Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) varoval, že cíle pařížské klimatické dohody z roku 2015, tedy udržet globální oteplování co nejblíže k 1,5 stupni Celsia v porovnání s teplotou v předindustriálním období, lze nyní dosáhnout již jen pomocí rychlých a dalekosáhlých změn ve všech oblastech společnosti.

Trump se v pořadu televize CBS 60 Minutes vyjádřil i k řadě dalších témat. Zopakoval, že díky jeho úsilí se zásadně zlepšily vztahy mezi Washingtonem a Pchjongjangem, neboť ještě den před jeho nástupem do Bílého domu byly Spojené státy na pokraji války se Severní Koreou.

Věnoval se také problému vměšování do amerických voleb. Pokud jde o prezidentské volby v roce 2016, je Trump přesvědčen, že se do nich Rusko vměšovalo. Myslí si ale, že Moskva nebyla sama a že hlasování se snažila ovlivnit i Čína. Trump v září na zasedání Rady bezpečnosti OSN obvinil Peking, že se před listopadovými kongresovými volbami v USA snaží ovlivnit mínění Američanů, což ale Čína odmítla.

Na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina Trump řekl, že je možné, že šéf Kremlu má prsty v případech atentátů, jako byl například pokus otrávit v Británii nervovou látkou někdejšího ruského agenta Sergeje Skripala.

Na komentář moderátorky, že nikdy nebyl na Putina ve veřejném prohlášení tvrdý, Trump odpověděl, že vůči němu postupuje naopak velmi důrazně. Zdůraznil, že na summitu v Helsinkách během jednání mezi čtyřma očima byl na ruského prezidenta velmi tvrdý. Dodal, že o jeho rázném postoji vůči ruskému prezidentovi svědčí i to, že Ukrajině poskytl útočné zbraně a protitankový arzenál, k čemuž se jeho demokratický předchůdce Barack Obama neodhodlal.

