Zabila manžela, který ji týral. Francouzka se už do vězení nevrátí

Francouzka Valérie Bacotová obžalovaná z vraždy manžela, který ji dlouhá léta znásilňoval a nutil k prostituci, už nepůjde do vězení. Obžaloba žádala soud o pětiletý trest, z toho čtyři roky podmíněně. Verdikt soudu v pátek večer zněl čtyři roky, z toho tři podmíněně. Žena již strávila rok ve vazbě, ze soudní síně tedy odejde přímo na svobodu, uvedla stanice BFMTV na svém webu.

Podle odborníků neměla žena "žádné východisko". Bacotová již nepůjde do vězení, přesto ji čeká jistá forma dohledu, povinná předepsaná lékařská péče a bude mít zákaz vlastnit zbraň. Její rodina a blízcí verdikt ocenili potleskem, což ve Francii v soudních síních nebývá obvyklé. Poté se někteří z nich rozplakali.

Obžalované se po vystoupení žalobce udělalo špatně a zhroutila se v slzách, napsal list Le Parisien. Proces je ve Francii ostře sledovaný, část veřejnosti žádá osvobození Bacotové. Ženě za vraždu hrozí až doživotí.

"Valérie Bacotová nemohla snášet život terorizované, ale je nutné ji vyměřit trest bez opětovného uvěznění," prohlásil prokurátor Éric Jallet podle agentury AFP. Připomněl, že obžalovanou potřebují její čtyři děti. Valérie Bacotová zabila svého manžela poté, co téměř 24 let trpěla znásilňováním, násilím a nucením k prostituci.

"Po oznámení tohoto požadavku se Valérie Bacotová zhroutila na podlahu v slzách, udělalo se jí nevolno. Na místě je jí poskytována pomoc a slyšení bylo přerušeno," napsal Le Parisien.

Obhájkyně Nathalie Tomasiniová podle webu stanice BFMTV vysvětlila, že její klientka hned nepochopila, co návrh žalobce znamená, a prožila záchvat úzkosti.

"Tento proces je pro mě velkým krokem, možností otočit stránku a jít dál. Doufám v to. Děkuji a těším se, až budu se svými dětmi. Jsem ráda, že vidím, že nyní máme naši rodinu a přátele, a pro všechny je příjemné, že si konečně vydechneme," uvedla Bacotová při přelíčení, které trvalo pět dní.

Manžel ji měl zneužívat desítky let

Valérie Bacotová svého muže zabila před pěti lety. Podle agentury AFP jí nyní hrozí doživotní vězení. Už více než 60 000 Francouzek a Francouzů podepsalo petici požadující svobodu pro trýzněnou obžalovanou.

Bacotovou muž podle jejích vlastních líčení zneužíval desítky let. Své útrapy popsala v nedávno vydané knize Tout le monde savait (Všichni to věděli). Tehdejší milenec její matky ji prý znásilnil už jako 12leté děvče. Muž byl odsouzen, ale po propuštění z věznice se vrátil k rodině. Ve svých 17 letech Bacotová otěhotněla a zatímco ji matka zapudila, byla nucena si vzít svého o 25 let staršího trýznitele. Bacotová před soudem řekla, že ji muž hrozil i pistolí a nutil k prostituci. Nakonec mu, i v zájmu ochrany jejich společné dcery, vpálila kulku do šíje.

Otřesný případ bývá ve Francii často srovnáván s podobnou kauzou Jacqueline Sauvageové, která je považována za symbol obětí domácího násilí. Sauvageová po 47 letech manželství v září 2012 svého násilnického muže zastřelila, za což jí soud vyměřil desetiletý trest vězení. Ona i její tři dcery vypověděly, že je muž léta zneužíval. Případ vyvolal prudkou debatu a protesty a francouzský prezident François Hollande jí v roce 2016 udělil milost.