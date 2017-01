Francouzi letos nominovali na Nobelovu cenu za mír Jacquese Chiraca

před 11 minutami

Mezi kandidáty na letošní Nobelovu cenu za mír je bývalý francouzský prezident Jacques Chirac. Nominaci 84letého pravicového politika podpořilo na 300 zákonodárců a dalších francouzských politiků, upřesnila francouzská média. Chirakovo působení v čele státu v letech 1995 až 2007 podle průzkumů kladně hodnotí 83 procent Francouzů. Chirac se v zahraničí zapsal do povědomí zejména tím, že přes tlak Washingtonu a Londýna odmítl účast Francie ve válce v Iráku, která začala v roce 2003 a trvala více než osm let. Doma byl známý jako dlouholetý šéf tradiční pravice a starosta Paříže, v jejímž čele stál více než 18 let. Pomohl také uzákonit právo žen na potrat a zákaz trestu smrti ve Francii.

autor: ČTK