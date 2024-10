Francie vyhostí bin Ládinova syna. Na internetu oslavoval terorismus

Francie vyhostí Omara bin Ládina, který žije v Normandii, a zakáže mu opětovný vstup do země. Syn někdejšího šéfa teroristické organizace Al-Káida Usámy bin Ládina na sociálních sítích oslavoval terorismus, oznámil na síti X ministr vnitra Bruno Retailleau.

"Tímto ukládám úřední zákaz vstupu do země panu Omarovi bin Ládinovi, (…) který v roce 2023 na svých sociálních sítích zveřejnil komentáře oslavující terorismus," napsal Retailleau. Čtvrtý nejstarší syn Usámy bin Ládina žije s britskou manželkou ve francouzském departementu Orne, který se nachází v regionu Normandie na severu země.

Policie v jeho domě provedla domovní prohlídku, na jejímž základě soudy rozhodly bin Ládina "v zájmu bezpečnosti" vyhostit z Francie a neumožnit mu se "z jakéhokoliv důvodu" vrátit. Retailleau však nezmínil, kdy a kam úřady Omara bin Ládina vyhostí.

Podle místního týdeníku Le Publicateur Libre upoutal bin Ládin pozornost úřadů kvůli příspěvku na sociálních sítích k narozeninám svého otce. Agentuře Reuters se příspěvek na sociálních sítích však nepodařilo bezprostředně dohledat.

Retailleau je podle francouzského tisku jedním z nejpravicovějších ministrů současné středopravé vlády, který je známý svými striktními postoji vůči imigraci. Deportaci bin Ládina oznámil v době, kdy se má sejít s prefekty 21 departementů, kterých se problematika nelegálního přistěhovalectví týká nejvíce.

Třiačtyřicetiletý Omar bin Ládin se narodil v Saúdské Arábii a žil v Súdánu a Afghánistánu. V 19 letech opustil svého otce a pobýval v několika arabských zemích, než se dostal do Francie a v roce 2016 usadil v Normandii, uvedl v roce 2022 v rozhovoru s agenturou AFP.

Usáma bin Ládin je zodpovědný za útoky z 11. září 2001, kdy dvě civilní letadla unesená islámskými radikály narazila do mrakodrapů Světového obchodního centra, další dopravní letoun o několik desítek minut později narazil do budovy Pentagonu a čtvrtý se zřítil do polí v Pensylvánii.

V USA tehdy zemřelo téměř tři tisíce lidí. Bin Ládin se poté skrýval necelých deset let, než ho Američané v květnu 2011 v Pákistánu dopadli a zabili.

