Francie i Německo hasí požáry. Policie zatkla podezřelé, včetně dobrovolného hasiče

Správa státních hmotných rezerv zrušila zadávací řízení na nákup ropy do státních rezerv. Několik hodin před uplynutím doby pro podání nabídek na pořízení ropy dostala správa od jednoho z potenciálních účastníků tendru požadavek na úpravu zadávacích podmínek. Ve čtvrtek to řekl předseda úřadu Pavel Švagr. Zadávací řízení vyhlásí správa znovu.

"Tato úprava by znamenala posun ve lhůtě pro podání nabídek. A s ohledem na povinné zveřejnění ve věstníku veřejných zakázek to znamená, aby byl dodržen postup v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. To však v době, která nám zbývala do konce původní lhůty pro podání nabídek, už nebylo proveditelné," řekl Švagr.

Zadávací dokumentaci nyní úřad připraví znovu a v nejbližší době zveřejní zadávací řízení znovu. Vláda v červnu schválila nákup ropy do skladů Správy státních hmotných rezerv. Hrozilo, že zásoby klesnou pod zákonné minimum, které je stanovené na 90 dnů běžné spotřeby. Správa tak nakoupí v otevřeném výběrovém řízení asi 75 tisíc tun ropy, má připraveno 50 milionů dolarů, tedy téměř 1,2 miliardy korun.