Nejdřív pištivý zvuk, pak ohlušující rána. Náš fotograf byl v ostřelované Irpini

Rakety a granáty dopadají na obytné domy, zatímco jejich obyvatelé prchají o kus dál přes most do relativního bezpečí. Berou si jen to nejnutnější, někteří v náručí nesou malé děti a po tvářích jim tečou slzy. Fotoreportér Aktuálně.cz Jakub Plíhal byl v Irpini na předměstí Kyjeva u toho, když minometný granát dopadl na místo, kudy jen o pár minut dříve prošli lidé.

