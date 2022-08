Smrt může přijít kdykoliv. Ukrajinský Mykolajiv očima našeho fotoreportéra

Nejvyšší soud potvrdil rozsudky nad Eduardem Vítem a dalšími šesti lidmi odsouzenými v kauze stamilionových daňových podvodů při obchodování s pohonnými hmotami. Vít si má odpykat deset let ve vězení, ostatní odsouzení od čtyř do osmi let. Nejvyšší soud jejich dovolání odmítl. Rozhodoval před časem bez veřejného jednání, nyní zpřístupnil ve své databázi rozhodnutí včetně odůvodnění.

Rozhodnutí je obsáhlé, postupně se vypořádává s řadou námitek k dokazování, právnímu hodnocení i procesnímu postupu soudů. Nakonec Nejvyšší soud nenašel důvod jakkoliv do rozhodnutí Městského a Vrchního soud v Praze zasahovat.

"Soudy obou stupňů se naopak pečlivě rolí jednotlivých obviněných v mechanismu krácení DPH při obchodech s pohonnými hmotami zabývaly a zkoumaly, zda důkazní situace umožňuje učinit příslušné skutkové závěry, které byly nakonec vyjádřeny ve skutkové větě odsuzujícího rozsudku soudu prvního stupně," stojí v usnesení.