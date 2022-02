Druhý den ruské invaze na fotografiích: Sestřelené letadlo i trosky zničené školy

Vedení hokejistů Chicaga povolalo z farmy zpět do prvního týmu Blackhawks českého obránce Jakuba Galvase. Dvaadvacetiletý nováček by tak mohl přidat další k dosavadním pěti startům, které si připsal v probíhající sezoně NHL mezi 11. lednem a 12. únorem. Blackhawks čeká v noci na sobotu domácí souboj s New Jersey.

Ostravský rodák Galvas dosud v NHL nebodoval, hned při debutu proti Columbusu však odehrál porci téměř 24 minut. Více utkání však absolvoval na farmě v Rockfordu v AHL, kde si ve 32 zápasech připsal deset bodů za dva góly a osm asistencí.

Chicago draftovalo Galvase v roce 2017 v pátém kole jako 150. hráče v pořadí. Minulé dva ročníky strávil ve Finsku v Jukurit Mikkeli a v 90 utkáních si připsal 26 bodů (4+22). Loni v květnu podepsal s Blackhawks dvouletý nováčkovský kontrakt.

V minulosti odehrál 134 utkání v extralize za Olomouc a nastřádal 42 bodů za devět branek a 33 asistencí. V dresu reprezentace má v 18 duelech bilanci čtyř přesných zásahů a jedné přihrávky.