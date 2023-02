Podívejte se válce do očí. Film ve virtuální realitě ukazuje život v ruinách Charkova

Anna, Ivan, Tetiana a Alina. Čtyři lidé a čtyři místa, která ještě před rokem byla jejich domovem, školou nebo pracovištěm. Po ruském ostřelování se však změnila v ruiny. V novém česko-ukrajinském filmu Fresh Memories: The Look se diváci podívají přímo mezi ně díky virtuální realitě.

Ukrajinský Charkov leží necelých 50 kilometrů od ruských hranic a stal se jedním z prvních cílů ruské invaze. Rakety tu ničily obytné domy a infrastrukturu, zabily stovky civilistů a další statisíce vyhnaly z města, které před válkou obýval 1,8 milionu obyvatel. Po několik měsíců Charkov ovládala ruská armáda, než ho Ukrajinci dobyli loni v září zpět.

Připomínka měsíců ruské okupace a pokračující války zde zůstala, stejně jako protagonisté dokumentárního filmu Fresh Memories: The Look, který natočil český režisér a scenárista Ondřej Moravec spolu s ukrajinským režisérem Volodymyrem Kolbasou.

Díky nim se spolu se zdravotní sestrou divák podívá například do ohořelé budovy s náznaky obvodových zdí, která byla kdysi nemocnicí. Napovídá tomu už jen zvuk nemocničních přístrojů, který je však do snímku uměle přidaný.

Mladá dívka zase vítá filmaře ve školní třídě, kde se vyučovala chemie a fyzika, než ruská střela zanechala ve zdi velkou díru. Zatímco dovnitř prší, divák slyší umělý zvuk školního zvonku.

Zhruba čtvrthodinový film není natočen typicky, kdy by ukazoval jen jeden jasný obraz, ale ve 360 stupních. To znamená, že se diváci se speciální helmou mohou otáčet, koukat se pod sebe i nad sebe, rozhlížet se. Mají pak dojem, že jsou s protagonisty v jedné místnosti nebo že stojí na ruinách rozbombardovaných domů.

Minuta upřeného pohledu

Výjevy z války ale nejsou tím hlavním, na co by se diváci měli soustředit. "V tomto konceptu virtuální reality, kdy je film všude kolem vás a ve 360 stupních, silně funguje lidský pohled," říká pro deník Aktuálně.cz spolurežisér snímku Ondřej Moravec. Proto se diváci poté, co je film provede poničeným městem, dostanou k hlavním postavám, které na ně minutu jen hledí a nic neříkají.

"Všichni brečí," popisuje Moravec reakci lidí, kteří film viděli ještě před světovou premiérou. Ta proběhne začátkem března na americkém filmovém festivalu SXSW. "Až mě překvapuje, jak silně to působí. Postavit film minimalisticky jen na pohledech a prostředí bylo pro mě experimentem, ale ukazuje se, že to funguje. Potvrzuje se, že jeden pohled vydá za tisíc slov," sdílí svou zkušenost.

Ani pro protagonisty nebylo natáčení snadné. "Kamera vypadá jako koule s nožičkama a má šest čoček. Na dvě se dá koukat jako na oči. Celá kamera pak vypadá jako mimozemšťan E.T.," vysvětluje Moravec.

"Říkali jsme jim, ať si představí, že to je někdo z druhého konce světa, kterému se pohledem snaží předat, co se tady děje nebo co se jim stalo," popisuje postup při natáčení. Proto například postarší Ivan, který diváky vezme do své koupelny s chybějícími zdmi a s děravou střechou, nemá daleko k slzám a nervozitu prozrazuje i pohyb jeho rukou.

Jedinou konverzaci ve filmu vedou lidé ukrývající se v podzemním uprchlickém centru v Charkově a hlasy zazní i v ukrajinské písni, která dokument uzavírá. Cvite teren, česky Kvete trnka, je sice podle Moravce velmi emociální a plná utrpení, ale kombinuje ho v sobě s nadějí. "To je to, co se v Charkově stalo, když vyhnali Rusy," říká.

Druhý díl přenese válku do vašeho obýváku

S využíváním virtuální reality mají oba režiséři zkušenosti - Kolbasa dělal VR instalace pro galerie a Moravec je autorem snímku Tmání, který je letos nominován na cenu Český lev v kategorii Nejlepší animovaný film. Teď doufají, že pomocí ní téma války zviditelní.

"Čím víc času od začátku války uplynulo, tím víc pozoruju, jak se nálada ve společnosti mění. Lidé už ukrajinské uprchlíky tak vřele nevítají, místo toho začínají být předpojatí a dávají jim za vinu drahý plyn a inflaci, za což uprchlíci samozřejmě nemůžou. Myslím, že je důležité to připomínat," říká česká část režisérského dua. "Lidé od války už utíkají, nechtějí o ní číst ani na ni koukat v televizi. Tohle je cesta, jak skrze jiný typ média přilákat publikum, které by se na to jinak možná nepodívalo."

Po premiéře na americkém festivalu se film, který vyrobilo pražské kreativní studio Brainz Studios, vrátí do Česka. Zájemci se na něj budou moci od 21. března do června podívat v pražské galerii DOX, kde budou k dispozici i VR headsety. Tvůrci zároveň usilují o to, aby se snímek co nejdříve dostal například do internetové distribuce, kde si ho budou moci pustit majitelé helmy na virtuální realitu.

Dokumentem Fresh Memories: The Look ale spolupráce Moravce s Kolbasou nekončí. Právě pracují na druhém díle příběhů lidí z Ukrajiny, který by mohl být hotový do konce roku. Ten bude animovaný a bude se odehrávat v obývacích pokojích. Virtuální realitu zde nahradí smíšená realita - technologie kombinující virtuálno se skutečnými předměty ve vašem okolí. Ve filmu se tak kromě otáčení kolem své osy budete moci pohybovat po svém obývacím pokoji, interagovat s předměty a poslouchat hovory Ukrajinců zažívajících válku.

