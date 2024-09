Žádný kilometr navíc, přesto zdražení. Fica kritizují za novou cenu dálniční známky

Řidiči na Slovensku si od ledna připlatí za dálniční známku. Roční je nově vyjde na devadesát eur (asi 2 200 korun). Ministr financí Ladislav Kamenický (Směr-SD) to označil za přijatelnou částku pro motoristy. Slovenská média však upozorňují, že navýšení ceny přichází v roce, během kterého v zemi nepřibyl jediný kilometr nové dálnice.

Slovenský deník SME upozornil, že jediný úsek, který měl být otevřený do konce tohoto roku, se v termínu dostavět nestihne. Jde o 5,6 kilometru mezi Tvrdošínem a Nižnou.

Při vstupu Slovenska do Evropské unie v roce 2004 bylo v provozu 322 kilometrů dálnic a 78 kilometrů rychlostních silnic. V současnosti jde o 545 kilometrů dálnic a 320 kilometrů rychlostních silnic. Za uplynulé dvě dekády tak průměrně přibylo ročně 23 kilometrů.

Na Slovensku například stále chybí dálniční propojení mezi dvěma největšími městy, Bratislavou a Košicemi. O něm přitom v roce 2007 Fico (Směr-SD) jako premiér sliboval, že bude hotové do roku 2010, jinak z toho bude potřeba "vyvodit politickou zodpovědnost", připomněl jeho slova list SME.

Růst ceny dálniční známky ze současných 60 eur (asi 1500 korun) oznámil ve středu po zasedání vlády státní tajemník ministerstva dopravy Igor Choma. Jde o jedno z opatření Ficova kabinetu, které má zlepšit stav veřejných financí. Zvýšení ceny by mělo do rozpočtu přinést 35 milionů eur (880 milionů korun), které chce ministerstvo dopravy investovat právě do výstavby dálnic. Součástí konsolidačního balíčku je i růst základní sazby DPH z nynějších 20 na 23 procent.

Lídr nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka opatření označil za "masivní Ficovu drahotu pro všechny". Vláda si podle něj z lidí "dělá legraci". "Každý den si připlatíme za obědy, benzin, dálniční známku, oblečení, drogérii nebo knihy," prohlásil.

Státní tajemník Choma tvrdí, že v porovnání s okolními zeměmi jako Česko, Rakousko, Maďarsko a Slovinsko jde stále o nejnižší cenu roční dálniční známky. Za úlevu pro řidiče označil fakt, že se kupon nevztahuje na dálniční obchvaty velkých měst, což je asi 200 kilometrů, tedy přibližně čtvrtina celkové dálniční sítě.

V Česku se cena dálniční známky od letošního března zvedla na 2300 korun, aktuálně je tu 1 388 kilometrů dálnic a do konce letošního roku má přibýt další téměř stovka. Na Slovensku mají řidiči k dispozici zhruba 500 kilometrů dálnic.

Deník SME porovnal poměr ceny dálniční známky k počtu kilometrů i v dalších zemích - Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a Rakousku. Z šestice států vychází z tohoto srovnání nejlépe Rumunsko, kde si řidiči za jedno euro "koupí" 35,9 kilometru dálnic, v případě Slovenska jde po navýšení částky o šest kilometrů. Nejhůře ze srovnání vyšlo Slovinsko.

SME také připomíná, že na každých tisíc čtverečních kilometrů území Slovenska připadá v průměru jedenáct kilometrů dálnic. Méně mají Rumuni nebo Bulhaři. Například u Nizozemska a Belgie jde o asi šedesát kilometrů dálnic, v Německu je to 37 kilometrů.

Slovensko v tomto porovnání zaostává i za sousedy. Například v Maďarsku je hustota dálnic až dvojnásobná, na tisíc metrů čtverečních se může pochlubit devadesáti kilometry dálnic, Česko osmnácti kilometry.

