Fico potvrdil, že strávil dovolenou ve Vietnamu, v luxusním hotelu prý nebydlel

Slovenský premiér Robert Fico dnes potvrdil, že byl na dovolené ve Vietnamu. Popřel však informace některých slovenských médií, podle kterých bydlel v luxusním hotelu, kde se za noc platí několik tisíc eur. Řekl, že v něm byl na neformálních jednáních na pozvání vietnamské strany.

"Strávil jsem dovolenou ve Vietnamu, asi devět dnů," řekl Fico ve videu natočeném během procházky.

Do Hanoje jel na neformální schůzky s vietnamskými představiteli. Vietnamská strana podle něho zajišťovala dopravu, bezpečnost a místo jednání. Schůzky se konaly v hotelu, který "je předmětem tak obrovského zájmu", řekl Fico.

Ve videu zveřejnil i anglicky psané potvrzení z hotelu Capella Hanoi ve kterém se píše, že "slovenský premiér Fico služby a prostory našeho zařízení využil jen pro pracovní schůzku 2. ledna 2025, jež se konala z iniciativy vietnamské strany".

Některá slovenská média si v prvních dnech tohoto roku kladla otázku, kde se Fico nachází. Stalo se to poté, co zveřejnil video pořízené zřejmě v apartmánu hotelu Capella Hanoi. Ficovy zahraniční cesty se staly na Slovensku předmětem politických debat a sporů zejména kvůli tomu, že se před Vánocemi vydal do Moskvy, aby tam jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dovozu ruského plynu, jehož tranzit do Evropy přes Ukrajinu je od ledna zastaven. Šéf slovenské vlády s Putinem jednal navzdory tomu, že Rusko z podnětu šéfa Kremlu už skoro tři roky vede útočnou válku proti Ukrajině.