Slovensko řeší záhadnou zprávu o atentátu. Objednal si ji Fico od tajné služby?

Je to pět měsíců, co ve městě Handlová zasáhl atentátník slovenského premiéra Roberta Fica několika výstřely. Slovensko se teď potýká s nejasnostmi kolem vyšetřování útoku. Slovenská tajná služba má problém vysvětlit svou úlohu ve vyšetřování. Členové kabinetu zase mlží kolem toho, kdo ji požádal, aby parlamentu předložila zprávu o atentátu.

Slovenští vládní představitelé si už několik dní protiřečí ohledně údajné zprávy o atentátu na premiéra. Vypouští protichůdné informace o tom, kdo po Slovenské informační službě (SIS) chtěl, aby parlamentu předložila materiál o události. Dokument tak provází rozruch ještě před zveřejněním. Není jasno ani o tom, co má vlastně obsahovat.

Na tom, že se do vyšetřování zapojuje tajná služba i další bezpečnostní složky, by samo o sobě nebylo nic problematického, nejasnosti ale panují kolem úlohy Slovenské informační služby v celém vyšetřování. Kolotoč dohadů zahájil sám premiér Fico, když na začátku října o vyšetřování atentátu prohlásil, že "nechce nic říkat dopředu, ale že to vypadá na strašné věci," připomíná deník Sme. Předseda vlády zopakoval také svoji teorii, že střelec Juraj Cintula byl aktivista s "plnými kontakty" na opoziční strany. "Dokonce ještě dál než na opoziční strany, 'siska' na tom pracuje," popsal bez dalších podrobností. Cintulu soud krátce po činu poslal do vazby.

Fico už od léta naznačuje, že vedle oficiálního vyšetřování vzniká "zpráva, která má veřejnosti odhalit údajné okolnosti atentátu". Později se do situace vložil ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok z koaliční strany Hlas. V úterý řekl, že si premiér Fico u ředitele tajné služby Pavola Gašpara objednal vypracování zprávy. "Takové zadání dostal ředitel SIS od příjemce zpráv, pana premiéra," uvedl. Zároveň ale tvrdil, že Fico zaručeně nemá jakékoli informace z vyšetřování.

Premiér přitom má přístup k vyšetřování jakožto poškozený. Šutaj Eštok ještě dodal, že SIS na rozdíl od Fica "přirozeně informace má", a pokud takovou zprávu zpracovává, tak určitě ne z vyšetřovacího spisu.

Ministr svá původní slova o pár hodin později začal interpretovat jinak. Nemyslel prý zprávu o vyšetřování atentátu, ale to, že si premiér od SIS vyžádal jinou zprávu - o "bezpečnostních rizicích spojených s dalším možným pokusem o atentát na politiky". Fico odmítá, že by si zprávu u SIS vyžádal. Pokud si někdo něco objednal, tak to podle něj byli opoziční poslanci na kontrolním výboru pro SIS. Podle opozice to není pravda.

Ze zákona mohou požadovat takové informace od ředitele SIS jen tři nejvyšší ústavní činitelé - premiér, prezident a předseda Národní rady. Šéf nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka uvedl, že se obává, že si premiér objednal od tajné služby materiál, který pak chce proti opozici zneužít.

Tajná služba nakonec potvrdila premiérovu verzi s tím, že ji Fico nikdy nepožádal o "zpravodajskou informaci v souvislosti s atentátem". Pro možný konflikt zájmů mu ani takové informace podle SIS nejsou poskytovány. "Slovenská informační služba v této věci spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení," vysvětlil šéf SIS Pavol Gašpar, kterého do funkce nominoval Fico. Více se SIS k atentátu nechtěla vyjadřovat s odůvodněním, že jí to nedovoluje zákon, když má být její práce tajná.

Gašparův otec Tibor Gašpar je za Ficovu stranu Směr místopředsedou parlamentu. Nástup Pavola Gašpara do funkce tak provázely pochybnosti, jestli se dokáže ve funkci od vazeb na Směr odpoutat. Službu navíc vedl několik měsíců z pozice náměstka, protože bývalá prezidentka Zuzana Čaputová chtěla jeho jmenování nechat až na svém nástupci Peteru Pellegrinim.

Na vyšetřování atentátu se vedle SIS podílí policie, její inspekce i dvě prokuratury. Není tedy jasné, odkud má premiér informace o kontaktech střelce na opozici. Tvrzení ale podpořil i Šutaj Eštok ve statusu na Facebooku. V něm píše, že se "progresivci nejvíc bojí toho, že vyjde na povrch pravda o atentátu v Handlové".

