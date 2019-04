před 44 minutami

Evropská armáda | Video: Tomáš Polák | 04:13

Až moc silná vojenská závislost na Spojených státech a rostoucí hrozba z Ruska. To jsou hlavní důvody, proč francouzský prezident Emmanuel Macron volá po vlastní evropské armádě. Podpořila ho i německá kancléřka Angela Merkelová a s nápadem souhlasí také někteří čeští europoslanci. Skeptický je naopak bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby Andor Šándor, který poukazuje na fakt, že EU momentálně opouští Velká Británie, jejíž armáda patří ke špičce. "Neumím si představit, na jakém jiném základě kromě francouzské armády by ta evropská fungovala," říká Šándor. Navíc by jí podle něj chyběla logistická i zpravodajská kapacita.