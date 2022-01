Po vedení europarlamentu sahá populární Malťanka. Může ji ale smést spor o potraty

Dlouho to vypadalo, že cesta Roberty Metsolaové do čela Evropského parlamentu bude hladká. Stala by se tak teprve třetí ženou od přímých voleb v roce 1979. Pak ale do života maltské europoslankyně vstoupila jiná žena. Polka, které lékaři v obavě z následků odmítli loni v listopadu provést interrupci těžce poškozeného plodu.

Třicetiletá Izabela krátce nato zemřela na septický šok a Evropou otřásaly protesty proti omezování práv žen. Tehdy se nad Robertou Metsolaovou začala stahovat mračna. Socialisté a liberálové zpochybnili předběžnou podporu jinak oblíbené kolegyně, protože podle nich právě teď nelze hlasovat pro někoho, kdo odmítá potraty - což lidovkyně Metsolaová dělá. Volba nového vedení Evropského parlamentu proběhne už příští týden. Kdo povede jedinou přímo volenou instituci EU po zesnulém Davidu Sassolim, je tak pár dní před hlasováním krajně nejisté. Metsolaová šla ve středu za představiteli socialistické frakce, aby se obhájila a zvýšila svoje šance. Socialisty nebo liberály bude potřebovat. Ke zvolení je nutná nadpoloviční většina odevzdaných hlasů a ze sedmisethlavého sněmu může počítat zatím jen se svojí lidoveckou frakcí, která má 182 členů. Slyšení před druhými nejsilnějšími socialisty probíhalo za zavřenými dveřmi, podle přítomných však naplnilo očekávaný scénář - drtivá většina dotazů na kolegyni se týkala interrupcí a obecně práv žen rozhodovat o svém zdraví a těle. "Dostala otázku, jak konkrétně hodlá v roli předsedkyně Evropského parlamentu podporovat ženy a zda případně bude hájit právo na interrupce, protože většina europarlamentu jej podporuje," sdělila Aktuálně.cz a HN exposlankyně za ANO, nyní jediná česká členka socialistické frakce Radka Maxová. Zatímco na první dotaz energická Malťanka odpověděla a podle Maxové zdůraznila, že už na domácí půdě vystrkovala ženy do popředí maltské politiky, v čemž hodlá pokračovat i coby možná šéfka europarlamentu, otázku na podporu potratů obešla. "Řekla jen tolik, že bude respektovat názor většiny europarlamentu v této věci," dodala Maxová. Přísná Malta Většina se loni v červnu po mnohaměsíčních sporech usadila poměrně jasně. Europoslanci 378 hlasy proti 255 schválili tzv. Matičovu zprávu (podle chorvatského zpravodaje Pedraga Matiče), která říká, že sexuální zdraví žen je součástí základních lidských práv. Zpráva přímo vyzývá jednotlivé vlády v unii, aby ženy měly nárok na "legální interrupci kdekoli v členské zemi EU". Ačkoli se jednalo o nezávazný dokument motivovaný hlavně zpřísněním potratů v Polsku a následnými protesty žen po celé Evropě, europoslanci považují Matičovu zprávu za milník, na který se odvolávají. Související Nejtěžší je, že musíme existovat, říká žena z organizace pomáhající Polkám potratit Roberta Metsolaová hlasovala proti zprávě, stejně jako v minulosti pokaždé zvedla ruku proti potratům, pokud se toto téma v Evropském parlamentu objevilo. Veřejně přitom nikdy nesdělila svůj názor. Vždy upozorňovala jen na to, že "otázka interrupcí nepatří do pravomocí EU, ale jednotlivých států". Její domovská Malta má jeden z nejpřísnějších protipotratových zákonů v Evropě. Ochrana nenarozeného života vysloveně stojí v maltské ústavě a ostrov si při vstupu do EU v roce 2004 vymohl speciální dodatek ke smlouvě, že unie nebude do této věci Maltě zasahovat. Teď se však interrupce vrací jako bumerang Robertě Metsolaové v její ambici stanout v čele europarlamentu. Na slyšení u socialistů udělala podle zdrojů Aktuálně.cz zevnitř frakce dobrý dojem, mimo jiné si dávala záležet, aby každou europoslankyni a každého europoslance oslovila křestním jménem na znamení respektu. A v superlativech o ní mluví také další zástupci politické konkurence. Pro Ditu Charanzovou za ANO představuje dvaačtyřicetiletá politička z nové členské země "přesně ten svěží vítr, který potřebujeme v Evropském parlamentu". Charanzová bude pro Metsolaovou hlasovat, ačkoli její frakce, liberálové, se zatím ještě nerozhodla. Napínavá volba Podobně matku čtyř malých dětí vyzdvihuje europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). A to přesto, že Metsolaová podporovala uprchlické kvóty na rozdíl od drtivé většiny českých politiků včetně Zdechovského. Dlouhodobě také kritizuje stav právního státu u spojenců Česka - v Polsku a v Maďarsku. Související Jezdí do Česka, berou speciální pilulky. Polky si interrupce často provádějí samy 49 fotografií "Jsou to jedny z tisíců věcí, o kterých se bavíme," říká europoslanec. "Roberta je hlavně skvělá vyjednavačka. Je přesvědčivá, když mluví, dokáže být tvrdá, a přitom je to milý člověk. Rozhodně pro ni zvednu ruku," dodává Zdechovský. Je však otázka, jestli jí podpora u kolegů napříč frakcemi bude stačit. Jak socialisté, tak liberálové budou chtít případnou podporu lidovecké kandidátky "zobchodovat" za funkce v europarlamentu pro svoje lidi. Podle toho, jak bude vypadat nabídka, vedení frakcí zavelí hlasovat o favorizované Malťance a dalších uchazečích. Příští úterý tak slibuje napínavou volbu. Související Foto: "Držte svoje doktríny dál od mojí vagíny!" Prahou prošly ženy hájící potraty 28 fotografií