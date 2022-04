Česko získá z fondů EU rekordní peníze. Odborník radí, jak uspět s žádostí o dotace

Česko si v současném dotačním období sáhne na rekordní částku. Do roku 2027 získá v rámci fondů Evropské unie více než bilion korun. Žádání o evropské finance ale často vzbuzuje obavy. Na co si dát především pozor a čeho se vyvarovat? Základní pravidla k úspěšnému získání dotace z fondů EU představil v podcastu Aktuálně.cz Vratislav Kubík z poradenské společnosti Grantika.

Dotační projekty Evropské unie jsou zaměřené na široké spektrum témat. V současném dotačním období dominují ty spojené s ochranou klimatu, obnovitelnými zdroji energie, digitalizací či sociálním začleňováním. V jejich rámci pak existují programy zaměřené na podnikatele, neziskový sektor i na domácnosti.

Podle Kubíka si musí každý potenciální žadatel nejprve pečlivě rozmyslet záměr, na který by chtěl evropskou dotaci získat. "Také musíte mít spočítanou ekonomiku vašeho záměru, protože dotace samozřejmě není jen o tom, že přijímáte prostředky," komentuje poradce.

"Nějaké prostředky musíte i vynaložit. A to není jen o vlastních investicích daného záměru, je to i o nákladech souvisejících s jeho celou administrací a udržitelností," dodává. Proto by si například podnikatelé žádající o dotaci měli dopředu rozmyslet, zda ve firmě zvládnou vyčlenit zaměstnance nebo najmout externí pracovníky na následnou administraci pro případ, že finance obdrží.

Důležité je podle Kubíka také sledovat harmonogram pravidelně vyhlašovaných výzev, aby se uchazeč mohl s předstihem připravit. U každé výzvy by si pak měl žadatel nastudovat její pravidla a zjistit si veškeré podmínky, které musí splnit.

"Teď v květnu bude vyhlášena výzva na zateplování objektů. V textu si tak musím přečíst podmínky, které upřesňují, od kdy do kdy jsou podávány žádosti nebo kdo je způsobilým žadatelem. Stejně jako další podmínky, jako například, na jakou míru energetické úspory dosáhnu," popisuje Kubík.

Největší šanci na úspěch mají podle poradce obecně žádosti, které lidé podají v takzvaných průběžných nesoutěžních výzvách. "Tam stačí, když máte po formální stránce dobře zpracovanou žádost a podáte ji co nejdříve," vysvětluje Kubík. "A pokud je tam vše v pořádku, tak máte téměř jistotu, že dotaci dostanete přislíbenou," dodává.

Poslechněte si na platformě SoundCloud podcast s Vratislavem Kubíkem, který v něm také zmiňuje, kde získat o dotacích důležité informace nebo co všechno může obsahovat projektový záměr.