Podcast: Nová pravidla umožní EU získat přístup k algoritmům Facebooku, říká Kolaja

Návrh Evropské komise regulující digitální služby v EU má za cíl v digitálním prostředí vytvořit férovější podmínky a aktualizovat téměř dvě desetiletí stará pravidla internetového provozu, aby odpovídala současnému vývoji. Co technologické firmy teď čeká? A jak nové evropské zákony ovlivní uživatele Facebooku? Nejen o tom hovořil v podcastu Aktuálně.cz europoslanec Marcel Kolaja.

Návrh se skládá ze dvou balíčků - takzvaného aktu o digitálních trzích, kterému dal Evropský parlament zelenou loni v prosinci, a aktu o digitálních službách, o jehož finální podobě europoslanci vyjednávají s členskými státy.

"Akt o digitálních trzích cílí především na to, aby obrovské technologické firmy jako například Facebook, Google nebo Microsoft nepůsobily na trhu jako žáby na prameni," vysvětluje v podcastu český europoslanec za Piráty. "Tím, že na trhu mají dominantní postavení, určují jeho pravidla a je velmi těžké jim konkurovat," dodává Kolaja, který je stínovým zpravodajem zmiňovaného návrhu.

Za jeden z nejdůležitějších bodů, který se Evropskému parlamentu do aktu podařilo prosadit, považuje takzvanou vynucenou interoperabilitu pro technologické giganty. "To uživateli umožní, že bude moct komunikovat napříč jednotlivými platformami, aniž by řešil technické komplikace," vysvětluje Kolaja.

Jestliže tak někdo bude užívat například Messenger na Facebooku a jeho známý méně známou sociální síť Signal, měli by oba uživatelé být podle nového návrhu schopni i tak mezi sebou komunikovat. "Facebook by pak měl povinnost to uživatelům umožnit, což by otevřelo trh nové konkurenci," podotýká Kolaja.

Česko může hrát velkou roli

Druhá norma, takzvaný akt o digitálních službách, má především zvýšit odpovědnost internetových firem za zveřejňované příspěvky či prodávané zboží. Norma vychází z principu, že věci, které jsou nelegální mimo internet, by měly být nelegální i v online prostředí.

"Tam se řeší například to, že by algoritmy, které na Facebooku řadí příspěvky, měly být transparentní," uvádí europoslanec. Uživatel sociální sítě by tak měl vědět, proč jsou příspěvky na jeho profilu seřazené určitým způsobem, a měl by mít možnost si jejich řazení vypnout.

"Tím by nezůstával ve své informační bublině a ukazovaly by se mu i příspěvky, které prezentují jiný názor," dodává Kolaja. Taková opatření by podle europoslance měla opět pomoci tomu, aby byl digitální trh otevřenější a uživatelé měli svůj prostor více pod kontrolou.

Zástupci Evropského parlamentu budou v příštích měsících diskutovat o finální podobě legislativy s členskými státy. Francouzský prezident Emmanuel Macron by chtěl jednání završit během nynějšího půlročního francouzského předsednictví. Pokud se to Francii kvůli rozdílným postojům unijních zemí nepodaří, vyjednávání za členské státy povede od července Česko.

"Může se opravdu stát, že dotáhnout tuto legislativu do konce bude jeden z nejdůležitějších úkolů pro české předsednictví. Češi tak tady mohou mít skutečně velmi silnou stopu," zdůraznil Kolaja.

Poslechněte si na platformě Soundcloud podcast s Marcelem Kolajou, který v něm také komentuje roli Facebooku za pandemie nebo jeho specifika na území Česka.