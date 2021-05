Podcast: Vysvětlujeme lidem, že ulice není parkoviště, říká starosta zelených Úval

Středočeské Úvaly si díky rozsáhlým okolním lesům získaly přezdívku "město v zeleni". Nejsou to ale jen zalesněné plochy, které dělají obec na východ od Prahy "zelenou". Starosta Petr Borecký se dlouhodobě snaží o zavádění udržitelných opatření a chce, aby se tam lidé cítili dobře. O tom, na jaké překážky naráží nebo jak sám nahlíží na klimatické změny, hovořil v dalším podcastu Aktuálně.cz.

"Zejména v poslední době se zelený přístup k životu redukuje pouze na snižování emisí oxidu uhličitého. A dost zásadně se zapomíná na to, že je to pouze jedna část, která ovlivňuje naši planetu, a že možná existují důležitější aspekty, kterými bychom se měli zabývat. A těmi jsou biodiverzita, udržování vody v krajině a celkově fragmentace krajiny," komentuje Borecký.

Jako starosta se v Úvalech pokouší přimět budoucí investory a stavební firmy, aby do zastavitelných částí města umisťovali co nejvíce zeleně. Kvůli tomu stanovil z jeho pohledu poměrně přísná kritéria pro minimální množství zelených ploch ve městě. "Tlačíme investory do zelených střech a objektů. A pochopitelně se snažíme, aby v našem městě nevznikaly obrovské skladové haly, jako vznikají na některých jiných místech u Prahy," vysvětluje starosta.

Borecký, který je také radním Středočeského kraje pro veřejnou dopravu, zdůrazňuje, že zavádění ekologických opatření často naráží na překážky. Jednou z nich je neochota obyvatel některé udržitelné kroky tolerovat.

"Pokud do ulic zavádíte zelená opatření, jako jsou třeba výsadby stromů nebo květin, tak ubíráte prostor pro parkování aut. A v dnešním Česku je parkování auta ve veřejném prostranství cosi jako posvátná kráva. Lidé mají dost často pocit, že je jejich osobním nárokem mít možnost zaparkovat na ulici," podotýká Borecký. "My se snažíme lidem vysvětlit, že primární účel ulice není, aby se stala parkovací plochou pro naše auta," dodává s tím, že vstřícnější jsou k ekologickým opatřením zejména lidé pod třicet let.

Zelenou dohodu pro Evropu, čili strategii, jejímž hlavním cílem je zajistit, aby se v EU do roku 2050 dosáhlo uhlíkové neutrality, podle Boreckého Češi vnímají spíš negativně. "Je pro nás spíš takovou hrozbou, která rozbourá naše životy, podrazí naši ekonomiku a bude stát obrovské peníze. Ale daleko méně je zde přístup, že je to naopak pro nás obrovská příležitost, jak proměnit naše životy v pozitivním smyslu," uvádí Borecký.