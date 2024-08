Koalice Spolu má smysl, ale ego musí stranou, tvrdí v podcastu europoslanec Kolář

Někdejší starosta Prahy 6 za TOP 09 Ondřej Kolář je jedním z nových českých europoslanců. O tom, zda v Bruselu a Štrasburku vůbec usedne, ale musel kvůli pochybení v počítání preferenčních hlasů rozhodovat soud. "Jestli se tím něco ukázalo, pak to, že naše volby jsou jak z 18. století," zlobí se v podcastu Evropa v souvislostech politik.

Končící lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová zpochybnila Kolářovo zvolení kvůli podle ní chybnému započítání některých preferenčních hlasů. Politik se to dozvěděl až v době, kdy už byl v Bruselu.

"Už jsem za sebou měl administrativní kolečko, kde se tam člověk registruje, zapíše a odevzdává různé formuláře, majetkové přiznání a nevím co všechno. A v tu chvíli mi zavolala paní Šojdrová a říká: 'Já strašně nerada, ale musím to udělat, aby lidi měli jistotu,'" vzpomíná.

Na měsíc tak zastavil veškerou práci a čekal na rozhodnutí soudu, který stížnost nakonec zamítl, ačkoliv potvrdil, že k pochybením došlo. Koláře ale ani na okamžik nenapadlo se mandátu vzdát. Do mezinárodní politiky se toužil zapojit už dlouho.

Kolář se starostou stal už v roce 2014 a z regionální politiky by si do té evropské podle svých slov chtěl přinést komunikaci s lidmi. "Je potřeba najít způsob, jak lidem vysvětlovat, o čem evropská politika je. A překonat dvacetileté nadávání na Brusel a vykreslování Evropy jako démona, který nám tady něco diktuje. Kdyby se mi za pět let podařilo aspoň trošku v lidech probudit evropanství, tak budu spokojený," dodává.

Anti-Babiš není téma

Ačkoliv s výsledkem voleb je spokojený, na kampani koalice Spolu by rád změnil fixaci na hnutí ANO a jejího předsedu Andreje Babiše. "Říkáme, jak by to bylo blbé, kdyby Babiš vyhrál. On pak vyhraje. A všichni řeknou: 'Aspoň jsme skončili druzí. To je taky úspěch.' Nevím," hodnotí Kolář evropské volby. Hnutí ANO v nich získalo sedm europoslanců a koalice Spolu šest.

"Myslím si, že bychom opravdu měli dávat důraz na to, co je v Evropě zásadní. A to není Andrej Babiš. Evropa má úplně jiné problémy než Andreje Babiše," domnívá se.

Koalice Spolu má podle Koláře smysl, jen musí být konzistentní. "Právě teď v regionálních volbách někde kandidují všechny tři strany spolu, někde jen dvě, někde to jsou úplně jiná uskupení. A to pak pro voliče není přehledné," domnívá se. Aby mohla koalice dál fungovat, je podle Koláře zásadní, aby se politici byli ochotní domluvit a aby šla stranou osobní ega.

Celý díl podcastu Evropa v souvislostech s Ondřejem Kolářem si můžete poslechnout ve všech podcastových aplikacích.