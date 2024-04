Slabikář Evropské unie. Nová kniha pro děti vysvětluje její vznik i problémy

Co je to Evropská unie, jak vznikla a k čemu nám vlastně je, dětem ve své nové knize "Evropská unie: Jednotná v rozmanitosti" vysvětluje redaktorka Aktuálně.cz Dominika Perlínová. "Složité věci, jako je třeba schvalovací proces, jsme se snažili co nejlépe vysvětlit pomocí ilustrací," vysvětluje v podcastu Evropa v souvislostech autorka knihy.

Foto: EU Knihu, která je určena dětem od 10 let, vydává na konci dubna nakladatelství Albatros. "S editorem jsem pracovala na tom, aby kniha nepoužívala příliš složitý jazyk, i když řeší složitá témata," říká Perlínová. Ilustrace, které celou knihu provází, doplnili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pod vedením ilustrátorky Renaty Fučíkové. "Největší oříšek byl správně napsat a nakreslit schvalovací proces v Evropské unii," dodává novinářka. Aktuálně.cz · Slabikář Evropská unie. Nová kniha pro děti vysvětluje její vznik i problémy Zákony v Evropské unii tvoří tři nejdůležitější instituce: Evropská komise, Rada Evropské unie a Evropský parlament. Každá z nich musí návrh projednat a shodnout se. Stejně jako v Česku zákony prochází Poslaneckou sněmovnou, Senátem a musí je podepsat prezident. Název Jednotná v rozmanitosti, který je zároveň mottem Evropské unie, ale moc dětsky nezní. "Snažili jsme se knihu pojmout i trochu aspiračně a nejen vysvětlovat samotnou unii, ale ukázat i tu rozmanitost jednotlivých zemí, které v ní jsou," vysvětluje Perlínová. Po stranách jsou tak například v knize vysvětlující boxíky, kde se čtenáři o každé členské zemi dozvědí jednu zajímavost. 20 let v EU Česko v květnu slaví 20 let v Evropské unii a v červnu Evropu čekají volby do Evropského parlamentu. Tematicky by tak proto právě na jaře mohla kniha zaujmout. Autorka nicméně přiznává, že spíš než čtení před spaním se bude hodit dětem ve školách. "Ale například první kapitoly o vzniku Unie nebo jednotlivých otcích a matkách zakladatelích jsou velmi příběhové. Právě u čtení těchto kapitol si člověk uvědomí, jak moc se Evropa od druhé světové války proměnila," dodává. Celý díl podcastu Evropa v souvislostech s redaktorkou Aktuálně.cz Dominikou Perlínovou o její nové knize Evropská unie: Jednotná v rozmanitosti si můžete poslechnout ve všech podcastových aplikacích. Vysvětluje v něm mimo jiné i to, jak celý proces práce se skupinou ilustrátorů probíhal i jakým tématům se v knize vyhnula.