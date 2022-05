Nabíječky se mění v tisíce tun elektrodpadu, EU proto sází na univerzální konektor

Každý telefon je třeba dobíjet, často alespoň jednou denně. Zákazníci si proto s novými přístroji zpravidla kupují i nové nabíječky. Těch se do Evropy ročně doveze okolo půl miliardy. To se rovná až 13 tisícům tun elektroodpadu. Podle návrhu Bruselu by měla být do budoucna všechna malá a středně velká přenosná elektronická zařízení bez ohledu na výrobce opatřena jednotným portem USB typu C.

2:54 Z desítek konektorů tři, nakonec by podle EU měl zbýt jen jeden typ. | Video: Jakub Zuzánek, Kristýna Pružinová, Martin Krepindl