Maďarské předsednictví začalo jako fiasko, na podzim si země může napravit reputaci

Návštěva ruského a čínského prezidenta nebo uvolnění vízových omezení pro vstup ruských občanů. Právě těmito kroky uvedlo Maďarsko své předsednictví Rady Evropské unie, které odstartovalo 1. července. Obratem si vysloužilo kritiku od evropských politiků. Pozornost se nyní upíná k podzimu, kdy začne skutečná práce.

Kritikům vadí, že se na dokumentech spojených s návštěvami u prezidentů Ruska a Číny objevovalo logo maďarského předsednictví, přestože maďarský premiér Viktor Orbán k tomu neměl mandát od EU. Rozhodnutí o vízech zase budí obavy o bezpečnost, protože Maďarsko může pro ruské občany představovat snadnou bránu do Schengenu.

"Každý, kdo sleduje kroky a projevy maďarského premiéra Viktora Orbána a maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjárta, může nabývat určitých pochybností o jejich důvěryhodnosti (…) Cesty premiéra Orbána do Kyjeva, Moskvy, Číny a Washingtonu nevyzněly dobře," zhodnotil start maďarského předsednictví na dotaz redakce český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Kritika maďarského předsednictví přichází i z europarlamentu, právě europoslancům má Orbán v září představit priority předsednictví. Očekává se proto vyhrocená debata.

"Za necelé dva měsíce předsednictví zvládl Viktor Orbán jen vesele pokračovat ve své politice podlézání Putinovu režimu a dalším autoritářům, čímž 'přispěl' pouze k dalšímu narušení evropské jednoty," míní česká europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti, Zelení).

Jako narušení jednoty EU vnímá počínání Maďarska i její europoslanecký kolega Luděk Niedermayer (TOP 09, Evropská lidová strana). "Na komplexnější hodnocení si však musíme ještě počkat, protože skutečná legislativní práce se teprve rozběhne," dodal.

Na hodnocení maďarského předsednictví se redakce dotazovala i Kláry Dostálové (ANO) a Filipa Turka (za Motoristy sobě) - europoslanců z frakce Patrioti pro Evropu, kterou sdílí s poslanci za maďarskou vládní stranu Fidesz. Do zveřejnění textu však neodpověděli.

Přijde Maďarsko o předsednictví?

Unijní představitelé a politici se rozhodli dát své postoje vůči maďarskému předsednictví najevo také formou "bojkotu". Například neformální jednání ministrů zahraničí se nakonec nebude konat v Maďarsku. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell totiž na stejný termín - čtvrtek 29. srpna - svolal jednání do Bruselu.

Do Bruselu zamíří i český ministr Lipavský, jak potvrdil resort redakci. Účasti na jednáních v Maďarsku se ale dle slov Lipavského ministerstvo zahraničí "nebrání". Záleží však na agendě.

Debaty se vedou i o dalekosáhlejších důsledcích, jakým by mohlo být zkrácení maďarského předsednictví a dřívější předání vedení Rady EU do rukou další země na řadě, tedy Polska. Volali po tom někteří europoslanci, další to ovšem odmítají.

"Nemyslím, že by bylo rozumné trestat Maďarsko zrovna takto. Předsednictví není jen o vládě daného státu, ale i o jeho občanech a celé společnosti. A já bych si nepřál, aby občané Maďarska dopláceli na nesolidární a neloajální politiku maďarské vlády," řekl redakci Niedermayer.

Proti je i Dostálová. "Tohle je špatně, ať už by šlo o kohokoliv. Pokud tu má i do budoucna existovat systém, kdy se v čele EU střídají země, není možné některé předsednictví ignorovat jen proto, že se někomu nelíbí politika té či oné předsednické země. Do budoucna by to byl velmi nebezpečný precedent," řekla dříve pro server Echo24.

Důvěru v Maďarsko naopak nemá Gregorová. "Pokud Orbánovi a jeho straně Fidesz nevěříme v tom, že dokážou udržet v zemi demokracii a nerozkrádat veřejné finance nebo že nebudou nonstop vydírat zbytek EU a podkopávat společnou evropskou pozici, nemůžeme jim svěřit ani vedení předsednictví," uvedla.

Podle politologa z Masarykovy univerzity v Brně Vratislava Havlíka však není scénář zkrácení maďarského předsednictví pravděpodobný.

"V praxi by to totiž znamenalo mimo jiné další zhoršení maďarsko-polských vztahů. Nemyslím, že by to Poláci chtěli. Polsko také asi není připraveno na dřívější start a navíc by to nějakou dobu trvalo. A klíčový argument také je, že EU zrovna nechce ukazovat Maďarsku, že je hází přes palubu. Pořád jim spíš chce naznačovat, že existuje cesta zpět a není to osobní," vysvětlil.

Práce teprve začne

Úvodní kontroverze zastínily obsahovou stránku půlročního maďarského vedení Rady EU. Do sady priorit patří například posilování evropské konkurenceschopnosti, rozšiřování bloku, dotační politika, boj s nelegální migrací a další.

Právě s podzimem se po letní pauze obnoví plný chod EU. Maďarsko tedy bude mít šanci napravit si svou reputaci skrze práci při vyjednávání evropské legislativy. Naději k tomu upíná například europoslanec Niedermayer.

"Věřím, že maďarské předsednictví ukáže i jinou tvář než dosud. A sice takovou, která bude ve znamení profesionálního přístupu k agendě EU. A že premiér Orbán potlačí své nutkání zneužívat předsednictví EU k dosahování svých vlastních politických cílů."

Méně optimistická je Gregorová. "Nemám žádná očekávání. Jen doufám, že Orbán nenadělá ještě více škody. Jsem ale zvědavá, jak bude po létě Maďarsko řídit legislativní agendu," řekla.

Předsednická role je přitom při vyjednávání unijní legislativy klíčová. Předsednický stát má být ve svém půlroce nestranný a snažit se najít nad projednávanými dokumenty kompromis, se kterým budou ostatní ochotni souhlasit.

Jak upozornil politolog Havlík, úspěch předsednictví v druhé polovině roku je také do jisté míry předem limitovaný nečinným létem a vánočním obdobím. Letos o to víc, když po červnových eurovolbách dochází k přechodu jednoho politického cyklu do druhého. "Dovedu si ale představit, že by Maďarsko mohlo zaznamenat drobné úspěchy v politice rozšiřování, co se týče západního Balkánu, pokud bude aktivní a šikovné," dodal Havlík.

