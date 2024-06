Scholzův debakl a Ficova prohra. Evropa se odkloní od klimatu, krajní pravice roste

Z čerstvě oznámených odhadů výsledků eurovoleb vyplývá, že posílí konzervativní frakce ECR a krajně pravicová skupina Identita a demokracie. "Nový Evropský parlament svým složením signalizuje odklon voličů od tématu klimatických změn a naopak akcentuje migraci jako problém," uvádí agentura Reuters. V několika bodech shrnujeme dosud známá a zajímavá fakta z právě skončených voleb.

Slovensko

Velkou otázkou bylo, jak se do výsledků promítne atentát na premiéra Roberta Fica. Jeho strana Směr - Sociální demokracie skončila druhá s 25 procenty, vítězství slaví opoziční Progresivní Slovensko Michala Šimečky s 28 procenty hlasů. Propadla vládní Slovenská národní strana, ale s více než 12 procenty uspěla extrémně pravicová a proruská Republika, která se v říjnu nedostala do slovenského parlamentu.

Česko

Predikce o těsném rozdílu mezi ANO a koalicí SPOLU se nepotvrdily. ANO zvítězilo s náskokem téměř čtyř procent. Velký propad zaznamenala SPD Tomia Okamury, voliče mu přebraly koalice Stačilo! i Přísaha a Motoristé sobě.

Francie

Slaví krajně pravicové Národní sdružení Marine Le Penové, které jasně zvítězilo s 32 procenty hlasů. To se ale očekávalo, průzkumy to předpovídaly. Obnova prezidenta Emmanuela Macrona má pouhých 15 procent hlasů. Šéf Elysejského paláce v reakci na výsledky eurovoleb večer vystoupil s projevem a rozpustil parlament, zemi čekají nové parlamentní volby. "Je to historické vítězství," uvedla vlivná členka vedení Národního sdružení Marine Le Penová.

Německo

S velkým náskokem zvítězili opoziční křesťanští demokraté - získali 30 procent. To je pro ně úspěch i proto, že jejich členka Ursula von der Leyenová se znovu uchází o další pětiletý mandát v čele Evropské komise.

Krajně pravicová Alternativa pro Německo získala 16 procent a druhé místo slaví jako úspěch poté, co ji oslabily aféry jejích europoslanců s přijímáním peněz od Ruska a špionáží pro Čínu. Strana zůstává silná ve východních spolkových zemích, kde vyhrála a získala 27 procent hlasů.

Až třetí je vládní sociální demokracie Olafa Scholze, což ve vedení strany komentují jako "hořký výsledek". Vlivný týdeník Focus na své webové stránce porážku přirovnává k facce.

Polsko

Další kolo souboje mezi liberální Občanskou platformou premiéra Donalda Tuska a konzervativní stranou Právo a spravedlnost Jaroslawa Kaczynského vyhrál Tusk. Jeho strana získala 38 procent hlasů, PiS 34 procent. Potvrdil se tak trend z loňských parlamentních voleb.

Maďarsko

Fidesz premiéra Viktora Orbána má podle exit pollů přes 40 procent, po dlouhé době se mu ale rýsuje silná opozice. Strana Respekt a svoboda vedená Peterem Magyarem dostala zřejmě přes 25 procent hlasů. V sobotu zaplnily desetitisíce lidí centrum Budapešti na opoziční demonstraci.