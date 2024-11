Jsou Češi v Evropské komisi slyšet? A jak si povede Jozef Síkela? Ptejte se experta

před 1 hodinou

Ptá se: Marek Kučera

Dobrý den.

Vždycky mě zajímalo, jestli jsou malé, méně bohaté, východní země jako Česko při rozdělování pozic eurokomisařů nějak znevýhodňovány kvůli tomu, že prostě nejsou v rámci EU tak "významné". Je mi jasné že oficiálně ne....ale když se podíváte do minulosti, třeba právě na Česko ale klidně i na jinou srovnatelnou zemi, která třeba do EU vstoupila stejně jako my před 20 lety, jak to hodnotíte vy? Mohlo by si Česko brousit zuby na nějaký významný post, kdyby představilo fakt silného kandidáta? A máme vůbec takového v záloze?

Díky za odpověď.