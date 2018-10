Evropský parlament podpořil reformu Schengenského informačního systému

Schengenský informační systém je klíčový článek výměny informací mezi zeměmi Evropské unie.

Štrasburk - Europoslanci posunuli vpřed reformu unijní bezpečnostní databáze Schengenský informační systém (SIS). Na plénu Evropského parlamentu (EP) výraznou většinou schválili balíček tří nových směrnic.

Navrhované změny by rozšířily možnosti této databáze z hlediska typu používaných údajů či upozornění a zpřístupnily informace dalším institucím včetně evropské policejní organizace Europol a pohraniční agentury Frontex. Plánovaná bezpečnostní upozornění se týkají zejména boje proti terorismu a monitorování nelegálních přistěhovalců.

SIS bývá označován za klíčový článek výměny informací mezi zeměmi Evropské unie. Úřady 26 členských států a také čtyř dalších evropských zemí do něj zadávají informace o hledaných osobách či ukradených předmětech, které jsou následně přístupné bezpečnostním složkám kteréhokoli státu v systému. Podle Evropské komise loni orgány jednotlivých států využily SIS při více než pěti miliardách příležitostí.

Reforma úspěšného unijního projektu by členským státům stanovila povinnost neprodleně informovat zbytek EU o detailech teroristických útoků a o případech, kde hrozí nebezpečí dětem. Státy by také musely oznamovat rozhodnutí neudělit povolení k pobytu přistěhovalcům z třetích zemí. Posledně jmenované opatření podle autorů návrhu pomůže vyřešit současnou nepřehlednou situaci při vracení migrantů do zemí původu.

"Záznamy o všech, kteří nemají nárok na azyl v EU, budou automaticky dostupné jak policii, tak celníkům ve všech členských státech. Ilegální migranti se tak nebudou moci před povinným návratem domů v EU schovávat. To považuji za zásadní úspěch unijní spolupráce," uvedl v tiskové zprávě český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který je členem europarlamentního výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti pověřeného vypracováním zprávy EP.

Změny v rámci projednávané reformy by se podle Komise mohly začít zavádět v průběhu roku 2019. Zástupci EP už absolvovali několikaměsíční rozhovory s vyjednavači Evropské rady a v červnu obě strany dosáhly předběžné dohody ohledně základních bodů reformy.

