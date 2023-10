Green Deal má dva šéfy. Europoslanci potvrdili Hoekstru komisařem, pracoval pro Shell

Kateřina Horáková, Euractiv.cz

Evropský parlament po dlouhém jednání ve čtvrtek schválil jmenování Nizozemce Wopkeho Hoekstry novým eurokomisařem pro klima. Zároveň s ním přiřknul i novou agendu současnému slovenskému komisaři Maroši Šefčovičovi. Europoslanci mezi dvojici rozdělili portfolio, které předtím spravoval Frans Timmermans, tedy Evropský Green Deal.

Klimatickou agendu bude mít v Evropské komisi nově na starosti právě Hoekstra. Dosavadního šéfa nizozemské diplomacie do funkce navrhla jeho vláda poté, co před měsícem rezignoval Nizozemec Timmermans.

Na Hoekstru bude dohlížet Slovák Maroš Šefčovič, který se nově stal místopředsedou Evropské komise pro Evropskou zelenou dohodu. Šefčovič není v komisi nováčkem, dosud dohlížel na vztahy mezi unijními institucemi a jednání s Velkou Británií.

Nominace Hoekstry rozvířila řadu negativních reakcí, tvrdé kritice čelil kvůli své minulosti. Před vstupem do politiky totiž pracoval pro americkou konzultační firmu McKinsey a také pro ropný gigant Shell.

Další kaňka na jeho portfoliu pochází z dob, kdy ještě stál v čele nizozemského ministerstva financí. Tam od počátku svého mandátu v roce 2017 prosazoval silnou fiskální disciplínu. A to i během pandemie koronaviru, během níž obviňoval ostatní státy, jako například Itálii či Španělsko, že nejsou dostatečně rozpočtově odpovědné. Kritizoval i evropský systém solidarity vůči zemím, které se v důsledku pandemie setkávaly s finančními obtížemi.

Během tzv. grilování, tedy slyšení kandidátů na komisaře v Evropském parlamentu, se za svůj předchozí postoj Hoekstra omluvil. "Na začátku pandemie jsem neprojevil dostatečný respekt k obtížím, kterým čelí některé členské státy. Mám pocit, že jsem to měl udělat jinak."

Jeho politická minulost ovšem nebyla jediným problematickým bodem jeho nominace. Hoekstrova politická partaj, křesťanští demokrati, v parlamentu sedí v Evropské lidové straně (EPP).

Právě lidovci přitom nedávno čelili kritice od frakce Zelených či od frakce sociálních demokratů. Těm se nelíbilo, že lidovci nemají "dostatečné" ambice v oblasti ochrany klimatu. Lidovci se totiž v červenci pokusili zablokovat nařízení o obnově přírody, které je jednou z nedílných součástí Zelené dohody. Kritika zní i z řad českých poslanců.

"Piráti považují ochranu klimatu a boj proti klimatické krizi za jednu z klíčových hodnot, přes které prostě nejede vlak. Pan Hoekstra, bývalý zaměstnanec ropné společnosti Shell, ale dlouhodobě pracuje přesně opačným směrem," nesouhlasila s jeho nominací česká europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti).

Do roku 2040 o 90 procent méně emisí

Hoekstra se kvůli požadavkům europoslanců musel zavázat k tomu, že bude "hájit" návrh snížení emisí EU do roku 2040 nejméně o 90 procent - tedy v souladu s doporučeními, která navrhl vědecký poradní výbor EU pro změnu klimatu.

Tento závazek by měl být součástí návrhu klimatických cílů pro rok 2040, který by měla Evropská komise představit v prvním čtvrtletí příštího roku. Právě tento slib zřejmě nakonec vedl k tomu, že s Hoekstrovou nominací souhlasila i frakce Zelených.

"Evropská unie má a musí jít i nadále příkladem a stanovit (v oblasti klimatu - pozn. red.) ambiciózní cíle. A to v souladu s cíli stanovenými v Pařížské dohodě a také v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky," prohlásil Hoekstra během slyšení.

Jeho závazky ale zprvu nebyly pro europoslance sedící ve výboru pro životní prostředí dostatečné. Právě na jejich doporučení přitom při schvalování nominantů záleželo. Ani po pondělním zasedání, během něhož výbor Hoekstru tzv. griloval, nebylo jasné, zda jeho členové Hoekstrovu nominaci posvětí. Požádali si o dodatečné písemné vysvětlení některých jeho závazků. Otázky padly i na jeho problematickou minulost ve firmě McKensey či Shell.

"Wopke Hoekstra se snažil vyjít vstříc zelenému mainstreamu. Tím ovšem znejistil všechny ty, kteří ho chtěli podpořit s tím, že bude lepší než Frans Timmermans. Proto dostal dodatečné otázky," okomentoval náročné grilování český europoslanec Alexandr Vondra, který je členem výboru.

Podpořila ho i von der Leyenová

Nakonec ale Hoekstra europoslance přesvědčil. Za jeho zády stála i předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. "Pan Hoekstra prokázal silnou motivaci pro tuto funkci a velkou angažovanost pro Evropskou unii," podpořila ho ještě před hlasováním.

To, že jeho nominaci europoslanci schválili, je také do značné míry ovlivněno tím, že do konce jeho mandátu zbývá již několik málo měsíců. Po červnových volbách do Evropského parlamentu budou totiž noví europoslanci schvalovat i novou komisi.

"Do konce mandátu nám zbývá tak málo času a nemůžeme nechat místa, která se zabývají klimatem, prázdná, zatímco svět hoří," okomentoval výměnu Bas Eickhout (Zelení), místopředseda výboru.

Hoekstru nyní čeká ve funkci zátěžová zkouška. A to konkrétně dubajská COP28 - tedy každoroční světová klimatická konference. Tam plánuje prosazovat globální cíl ztrojnásobení počtu obnovitelných zdrojů a ukončení využívání fosilních paliv. "Fosilní paliva se musí stát minulostí," prohlásil v Evropském parlamentu.

Kritice se nevyhnul ani Šefčovič

Europoslanci hlasovali také o přesunutí agendy Green Dealu pod křídla slovenského místopředsedy komise Šefčoviče.

Šefčovič si od europoslanců vyslechl kritiku kvůli svému spolustraníkovi Robertu Ficovi, jehož strana o víkendu vyhrála slovenské volby do Národní rady. Ficův SMER se v EP řadí k sociálním demokratům, kteří zpočátku blokovali Hoekstrovu nominaci. A proto lidovci, stojící za Hoekstrou, svými otázkami během grilování Šefčoviče na oplátku také nešetřili.

Členové výboru pak požadovali i po Šefčovičovi dodatečné vysvětlení některých jeho slibů. Podobně jako Hoekstra se totiž také zavázal hájit devadesátiprocentní snížení emisí do roku 2040. Ve své odpovědi Šefčovič pak představil podrobný časový harmonogram toho, co všechno Evropská komise plánuje do konce svého mandátu v rámci Green Dealu stihnout.

Po náročném grilování, a také dodatečných písemných vysvětleních, ale výbor nakonec kandidáty podpořil. Závěrečné hlasování na plénu Evropského parlamentu, a tedy formální potvrzení změny v komisi, navíc ukončil politický boj mezi dvěma největšími stranami sedícími v Evropském parlamentu - tedy sociálními demokraty (frakce S&D) a lidovci (EPP).