Česko hrálo v Green Dealu klíčovou roli, chválila v Praze von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na úterní konferenci Green Deal Summit v Praze ocenila podíl českého předsednictví v Radě EU na schvalování balíku klimatických norem Fit for 55. S klimatickou Zelenou dohodou stojí podle ní Evropa na české straně. Evropské firmy jsou připravené inovovat, potřebují ale předvídatelné prostředí, aby mohly do novinek investovat.

"Za vašeho předsednictví v Evropské unii jste sehráli klíčovou roli ve schválení Fit for 55, což je hlavní pilíř Green Dealu," ocenila von der Leyenová. Na legislativu podle ní čekaly evropské firmy, aby dostaly jasný směr, kterým se mají vydat. "Evropské podniky vyvíjejí nové nápady a řešení. Co potřebují zvýšit, je předvídatelnost plánování svých investic. Jasnou trasu, která udává směr jízdy. A to je přesně to, co přináší Zelená dohoda," uvedla v úterý na Green Deal Summit Prague, který pořádají Hospodářské noviny.

Fosilní paliva jsou jedem nejen pro jednotlivce, ale klima celé planety, zdůraznila. "Green Deal vyvstal z potřeby chránit lidi i planetu. Je ale zároveň postavený tak, aby položil základy pro budoucí prosperitu. V českém průmyslu je obrovský potenciál, tato země vynálezců a inovátorů byla po staletí tepajícím srdcem evropské výroby," dodala.

Budoucími výzvami pro unii jsou ceny energií, neférové výhody zahraničních výrobců či některé povolovací procesy, zdůraznila von der Leyenová. S loňskou energetickou krizí se podle ní unie vypořádala díky tomu, že zůstala jednotná. "Ale ceny, které platíme za energie, jsou stále vyšší než na jiných světadílech, což sráží naši globální konkurenceschopnost," upozornila.

Řešení je podle ní na dosah, protože pokračování dosavadního růstu podílu obnovitelných zdrojů brzy zajistí Evropě ochranu před vysokými cenami dovážených fosilních paliv, míní.

Česko je zemí, kde se vždy prolínaly tradiční a moderní věci, minulost a budoucnost, konstatovala šéfka komise. "Máte vše, co potřebujete, abyste byli evropským lídrem v čisté ekonomice zítřka - silnou průmyslovou základnu a vynalézavost. Využijme příležitosti Zelené dohody. Budoucnost českého průmyslu je ve vašich rukou," řekla účastníkům konference.

Je třeba využít příležitost, apeloval Fiala

Na konferenci vystoupil i premiér Petr Fiala. "Green Deal rezonuje stále silněji a jeho obsah se zařadí ke klíčovým tématům," řekl Fiala s tím, že v příštím roce bude zřejmě v řadě zemí důležitým tématem evropských voleb.

Naplňování dohody je podle premiéra realitou a je třeba se snažit zajistit její ambice tak, aby se dosáhlo maximálních příležitostí. Zmínil také, že bez toho, že Evropa přesvědčí o potřebnosti změn i zbytek světa, část přijímaných opatření ji může poškozovat.

Zatímco cíle Zelené dohody se podle Fialy plní z hlediska změny odpovědného života a chování k životnímu prostředí, ambice v inovacích se nenaplňují. Pokud se to nepodaří zajistit, hrozí podle premiéra, že mnoho lidí bude plán dál odmítat.

Bez inovací podle Fialy Evropě hrozí, že bude brzo přispívat k cizí prosperitě. Název Starý kontinent by v globální ekonomice mohl nabýt nového významu, řekl. Reakce na vývoj musí být uměřená a promyšlená. Jako vzor pro spolupráci v Evropě, který vedl za českého předsednictví k dobrému výsledku, jmenoval reakci na energetickou krizi vyvolanou Ruskem v minulém roce. Z této "války" podle něj vzešla Evropa silnější.

Dohoda se týká přechodu EU k obnovitelným zdrojům energií, jejímž základem je sada klimatických norem označovaná jako Fit for 55. Dalším krokem Evropské komise má být otevření diskuse o snížení emisí skleníkových plynů do roku 2040. Ten by měla EK představit v první polovině příštího roku. Podle Fialy je třeba ho prodiskutovat.

