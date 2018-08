Evropská komise navrhne zrušení střídání času. Lidé to chtějí, zdůvodnil Juncker

Aby ale byl zaveden jednotný celoroční čas, musel by s návrhem komise souhlasit i Evropský parlament a jednotlivé členské státy EU.

Berlín - Evropská komise (EK) ještě v pátek schválí návrh na zrušení každoročního pravidelného přechodu na letní čas. V německé veřejnoprávní televizi ZDF to řekl předseda EK Jean-Claude Juncker.

Přání zrušit střídání času podle něj vyjádřili občané EU v nedávné veřejné konzultaci. Aby ale byl zaveden jednotný celoroční čas, musel by s návrhem komise souhlasit i Evropský parlament a jednotlivé členské státy EU.

"Lidé to chtějí, my to uděláme," řekl Juncker v rozhovoru poskytnutém ZDF. Předseda Evropské komise reagoval na veřejnou konzultaci, v níž se naprostá většina ze 4,6 milionu občanů EU, kteří se do ní zapojili, vyslovila pro zrušení přechodu na letní čas. Největší zájem o anketu projevili lidé v Německu, odkud jich hlasovaly tři miliony.

Aby občané Evropské unie mohli přestat každý půlrok posouvat ručičky na hodinách, museli by s návrhem Evropské komise souhlas vyjádřit ještě poslanci Evropského parlamentu a jednotlivé členské státy EU.

Letos v únoru Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby vyhodnotila přínosy a rizika střídání letního a zimního času a případně navrhla ukončení této praxe, která má řadu odpůrců. Postup europarlamentu byl reakcí na občanské iniciativy a petice, které se řadu let odvolávají na možné negativní dopady střídání času na zdraví.

Video: Obhájce letního času neznám, je to hloupost, tvrdí senátor