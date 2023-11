EU zřejmě nedodá Ukrajině milion nábojů. Slib brzdí nevalný zájem zbrojovek i banky

Členské státy sedmadvacítky zřejmě nedostojí svému slibu dodat Ukrajině do března příštího roku slíbené množství munice. Neoficiálně se o tom mluví už několik týdnů, nyní to první politici připustili i veřejně. Hlavním důvodem je menší zájem evropských zbrojních firem o zakázky pro Ukrajinu.

Státy EU letos na jaře slíbily dodat zemi čelící ruské agresi do března 2024 milion kusů dělostřelecké munice. Před několika dny na schůzce v Bruselu ale německý ministr obrany Boris Pistorius, představitel společné zahraniční politiky EU Josep Borrell a další politici uvedli, že se "možná nepodaří splnit závazek do termínu".

Ze slíbeného milionu dosud Evropa dodala okolo 300 tisíc kusů nábojů, hlavně ze zásob unijních zemí. EU vyčlenila celkem dvě miliardy eur (49 miliard korun), aby Ukrajině dokázala slíbené množství střeliva zajistit. Z toho jednu polovinu částky vyhradila na proplacení munice z národních skladů, druhou na navýšení produkce unijních zbrojovek a společné tendry na nové dodávky na Ukrajinu.

Zatímco armádní sklady napříč EU se vyprazdňují, druhá evropská noha podle unijních diplomatů pokulhává. Evropské zbrojovky mají menší zájem o zakázky na Ukrajinu, než unie čekala. Děje se tak hlavně proto, že se tam firmy zdráhají přesměrovat dodávky od svých klientů. Uspokojit poptávku na obou stranách zbrojovky nezvládají.

Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl, že se podařilo navýšit kapacitu obranného průmyslu v Evropě o 30 procent oproti loňsku. Pořád ale dochází k vývozu munice do jiných států na úkor Ukrajiny.

"Zbrojní firmy na evropském kontinentu se musely v minulosti přeorientovat na jiné trhy kvůli zdejší dlouhodobě slabé poptávce. V roce 2022 tak zůstalo jen 35 procent unijní zbrojní produkce v Evropě," potvrdil deníku Aktuálně.cz exministr obrany Jiří Šedivý, nyní šéf Evropské obranné agentury, která koordinuje společné nákupy munice. "Změnit to nelze ze dne na den. Firmy nechtějí přijít o klíčové mimoevropské zákazníky."

Potíže s půjčkami

Část podniků si podle Šedivého také stěžuje, že jim banky a další finanční instituce nechtějí půjčit peníze na zvýšení kapacity výroby. Zbrojní sektor údajně nepovažují za dlouhodobě udržitelný z pohledu takzvané ESG, tedy společenské a environmentální odpovědnosti.

"Neustále nám hlavně menší firmy z mnoha zemí, včetně těch se silným obranným průmyslem jako Německo či Francie, hlásí, že mají potíže získat úvěr," tvrdí Šedivý. Banky podle něj zjevně neoprávněně stigmatizují obranný průmysl navzdory tomu, že byl z unijních zelených norem - taxonomie - vyčleněn.

Ministři obrany států EU spolu s vedením Evropské obranné agentury už minulý týden vyzvali soukromé i státní finanční instituce, aby malým a středním firmám zjednodušily přístup k půjčkám. Z peněz by financovaly vývoj a inovace.

"Musíme dělat víc"

Celkově zatím Evropská obranná agentura podepsala devět kontraktů na novou munici pro Ukrajinu s unijními zbrojovkami. Jde o zakázky dohromady za čtvrt miliardy eur (šest miliard korun), tedy zhruba čtvrtinu vyčleněné částky.

Šéf Evropské obranné agentury to považuje za slibné množství. Březnový termín se sice ani podle něj zřejmě nestihne, zpoždění by ale nemělo být velké. "Tlak na firmy tu je, zakázky a peníze také. Milion kusů munice dodáme, byť asi ne přesně v termínu," věří Šedivý.

Agentura Bloomberg před časem napsala, že dodávky od EU jsou "zásadní" pro to, aby Ukrajina dokázala co do množství munice držet tempo s Ruskem. Podle Bloombergu dokážou Rusové příští rok vyrobit dva miliony nábojů a další munici dostávají od Severní Koreje.

Z ukrajinských zdrojů vyplývá, že napadená země ve srovnání s Ruskem zaostává nejen v množství munice, ale veškeré techniky na bojišti. Šéf unijní diplomacie Borrell proto apeloval na zvýšení produkce evropských zbrojovek. "Děláme dost, ale musíme dělat víc," prohlásil.

Rozdíl mezi počtem zbraní, které byly letos dodány Ukrajině a těmi, které získalo (nebo vytáhlo ze skladů) Rusko.



Rusko vede v každém možném ukazateli. Není téměř možné, aby Ukrajina v tomto rozložení sil zvítězila. Nálada mezi vojáky klesá. pic.twitter.com/2Op9UAC5io — Andreas Papadopulos (@andreas_ppdp) November 17, 2023

Fakt, že Rusko v množství techniky až desetinásobně převyšuje Ukrajinu, ale vedení EU podle vyjádření Borrellova mluvčího Petera Stana nijak zásadně neznervózňuje. "Jde také o efektivitu použití techniky a strategii, v čemž jsou Ukrajinci dlouhodobě desetkrát lepší než Rusko," zdůraznil pro Aktuálně.cz Stano.

