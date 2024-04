Dlabajová nekývne na nabídku vést Italy do eurovoleb. Chce zůstat v Česku

Česká europoslankyně Martina Dlabajová (nezávislá, do loňska za ANO) nepřijme nabídku z Itálie, aby vedla tamní liberální koalici do červnových eurovoleb. Uvedla to v prohlášení pro deník Aktuálně.cz. Rozhodnutí zdůvodnila tím, že se chce po deseti letech působení v Evropském parlamentu vrátit do Česka.

Dlabajová dostala nabídku vést liberály v jednom z pěti volebních okrsků, do kterých je Itálie rozdělena. Oslovily ji centristické strany spojené ve volební koalici Stati Uniti d’Europa (Spojené státy evropské) a nabídly jí vedení kandidátky na severovýchodě země. Minulý týden o tom informovalo Aktuálně.cz. Foto: EU "Velmi si toho vážím. Beru to jako ocenění mojí práce mimo jiné v europarlamentu," sdělila minulou středu v prohlášení česká europoslankyně. Pokud by na nabídku strany LibDem Europei, jež je součástí koalice Stati Uniti d’Europa, kývla, stala by se první europoslankyní za Česko po vstupu do Evropské unie v roce 2004, která by kandidovala v jiné členské zemi. V pondělí ale uvedla, že ji nepřijme. V červnu tak v europarlamentu po deseti letech skončí. "Itálie je mým druhým domovem, kam budu i nadále pravidelně jezdit, avšak své zkušenosti a hluboké proevropské cítění bych chtěla předat především svému rodnému Česku, ať už mé profesní kroky povedou v budoucnosti kamkoliv. Děkuji všem za podporu, kterou mi v souvislosti s nabídkou kandidovat v Itálii v posledních dnech projevovali," řekla. Předseda strany LibDem Europei Andrea Marcucci rozhodnutí respektuje. "Martina Dlabajová by byla skvělá lídryně naší kandidátky. V oblasti žila a podnikala a ví, co Italové potřebují. Její dosavadní desetileté působení v Evropském parlamentu by bylo velkým přínosem. Respektujeme její rozhodnutí a těšíme se na další spolupráci," řekl. Dlabajová v jihoevropské zemi dvacet let žila, studovala tam a založila svoji první firmu. Radila tamním krajům a hospodářským komorám a za rozvoj vztahů s Českem dostala italské státní vyznamenání. O české europoslankyni se v posledních týdnech psalo také v souvislosti se sporným výběrovým řízením na prestižní pozici v Bruselu. Z něj vzešla jako nejlepší kandidátka, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přesto do funkce vyslance EU pro malé a střední podniky jmenovala svého spolustraníka, německého lidovce Markuse Piepera. Video: Rozhovor s europoslancem Knotkem (15. 3. 2024) 3:43 Rozhovor s europoslancem Knotkem | Video: Daniela Dlabolová