Dlabajová míří k českému prvenství. Má vést Italy do eurovoleb, stojí o ni liberálové

Česká europoslankyně Martina Dlabajová (nezávislá, do loňska za ANO) má šanci na jedno prvenství. Obrátili se na ni italští politici s nabídkou, aby vedla liberální koalici do červnových eurovoleb. Pokud na to Dlabajová kývne, stane se první europoslankyní za Česko po vstupu do Evropské unie v roce 2004, která kandiduje v jiné členské zemi.

Dlabajová dostala nabídku vést liberály v jednom z pěti volebních okrsků, do kterých je Itálie rozdělena. Oslovily ji centristické strany spojené ve volební koalici Stati Uniti d’Europa (Spojené státy evropské) a nabídly jí vedení kandidátky na severovýchodě země. Foto: EU Volební okrsek zahrnuje regiony Benátska, Emilie-Romagna, Trentina a další. Nejznámějším městem jsou Benátky a dohromady oblast čítá přes devět milionů voličů. "Vedeme s Martinou Dlabajovou debatu o tom, že by mohla vést kandidátku za tuto oblast," potvrdil informaci deníku Aktuálně.cz mimo záznam poradce italského europoslance Nicoly Dantiho. Potvrdila to i sama Dlabajová. "Nabídku vést kandidátku liberálů v severovýchodním okrsku jsem dostala před několika týdny," uvedla pro Aktuálně.cz. "Velmi si toho vážím. Beru to jako ocenění moji práce mimo jiné v europarlamentu," dodala europoslankyně. Danti koordinuje sestavení kandidátek pro všechny okrsky za italskou centristickou koalici. S Dlabajovou sedí ve stejné liberální frakci Renew (Obnova) na půdě europarlamentu a spolupracují i ve výboru pro průmysl a energetiku. Související Skandál von der Leyenové. Eurokomisaři ji chtějí "grilovat" kvůli odmítnutí Dlabajové Jména ještě nejsou definitivní, Danti ani další členové jeho volebního týmu tak nechtěli jednání s českou političkou veřejně komentovat. Italské strany mají čas na odevzdání kandidátů do eurovoleb až do konce dubna. Volby se konají začátkem června. V evropských volbách je možné ucházet se o mandát v jiné členské zemi EU. Případů, kdy uspěl politik za hranicemi svého domovského státu, není mnoho, ale existují. Za italské liberály už byl do europarlamentu v minulých obdobích zvolen Belgičan Olivier Dupuis. Nyní se spekuluje o tom, že by za ně kandidoval kromě Dlabajové také Brit s italským pasem Graham Watson. Nejznámější případ cizince na zahraniční kandidátce byl v minulosti Daniel Cohn-Bendit, francouzský revolucionář, který usedl do europarlamentu za německé Zelené. Doteď vede zahraniční výbor europarlamentu Brit s německým pasem David McAllister, který kandidoval za německé lidovce. Dotyčný politik ale musí mít k druhé zemi vztah, aby přesvědčil tamní voliče. To v případě europoslankyně Dlabajové, které loni odešla od hnutí ANO, platí. Související Eurovolby rozhodnou hlavně starší Pražané. Vláda si může oddechnout, ukazuje průzkum Sedmačtyřicetiletá Dlabajová v Itálii dvacet let žila, studovala tam a založila svoji první firmu. Radila tamním krajům a hospodářským komorám a za rozvoj vztahů s Českem dostala italské státní vyznamenání. Na půdě europarlamentu na sebe upozornila jako zastánkyně malých a středních podniků v EU. Za její práci ji server EUMatrix opakovaně zařadil do první stovky nejvlivnějších členů sedmisetčlenného unijního parlamentu a druhou nejvlivnější mezi českými europoslanci vůbec po její liberální kolegyni Ditě Charanzové. "Kvůli tomu všemu máme o Martinu Dlabajovou zájem. Severovýchodní okrsek je nejprůmyslovější část Itálie, byznysově orientová politička tam patří," řekl zmiňovaný zdroj od italských liberálů. "Navíc umí opravdu skvěle italsky," dodal. Průzkumy předpovídají koalici Stati Uniti d'Europa zisk čtyř až šesti mandátů. Pokud by Dlabajová skutečně vedla jednu kandidátku, velmi pravděpodobně by se do parlamentu dostala. Související Co udělat pro podnikatele? Možná raději nic, nechat je podnikat, říká Dlabajová 3:37 Jestli nabídku vezme, ještě definitivně neřekla. Příští týden letí do Říma na jednání, které to má rozhodnout. Kdyby Dlabajová nabídku odmítla, po deseti letech v červnu v europarlamentu skončí. O Dlabajové se v posledních týdnech psalo také v souvislosti se sporným výběrovým řízením na prestižní pozici v Bruselu. Z něj vzešla jako nejlepší kandidátka, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přesto do funkce vyslance EU pro malé a střední podniky jmenovala svého spolustraníka, německého lidovce Markuse Piepera. Video: Rozhovor s europoslancem Knotkem (15. 3. 2024) 3:43 Rozhovor s europoslancem Knotkem | Video: Daniela Dlabolová