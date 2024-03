Co udělat pro podnikatele? Možná raději nic, nechat je podnikat, říká Dlabajová

"Každý europoslanec by měl dělat něco zajímavého pro mladé Evropany. Měl by jim připravovat půdu pro jejich budoucí život," tvrdí europoslankyně Martina Dlabajová (nezařazená, donedávna za ANO, členka liberální frakce). V roce 2015 založila projekt motivačních stáží, který mladým lidem zprostředkovává zkušenost v unijních institucích a ve firmách. Zapojilo se do něj už na 100 lidí.

3:37 Rozhovor s Martinou Dlabajovou v Evropském parlamentu | Video: Daniela Dlabolová

Foto: EU Prioritou Dlabajové v Evropském parlamentu jsou malé a střední podniky. "Evropská unie je podle mě to nejlepší prostředí pro byznys," říká europoslankyně, která sama přišla do politiky z byznysu. "Otázka je, zda opravdu ulehčujeme podnikatelům život," pokračuje s tím, že její odpověď na dotaz, co pro podnikatele udělat, může překvapit. "Já si myslím, že možná raději nic. Spíš je nechat podnikat."